Rel in Zweden rond Jesper Karlsson: bondscoach wordt live op tv woedend

Dinsdag, 28 maart 2023 om 20:28 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 20:34

Op de Zweedse televisie vond maandagavond een zeer bijzonder interview plaats. Na afloop van het EK-kwalificatieduel tussen Zweden en Azerbeidzjan (5-0) kreeg Janne Andersson, bondscoach van Zweden, de vraag waarom hij Jesper Karlsson zo weinig speeltijd gaf. Andersson was absoluut niet gediend van die vraag, reageerde woedend en liep uiteindelijk weg uit het interview.

Nadat Zweden afgelopen vrijdag nog met 0-3 van België verloor, werd er maandag wel gewonnen van Azerbeidzjan. Dat leek in eerste instantie voor een goed humeur te zorgen bij Andersson. Tot hij bij Viaplay van analist Bojan Djordjic de vraag krijgt waarom hij Karlsson in die twee wedstrijden zo weinig speeltijd gaf. Volgens Djordjic verkeert de vleugelspeler, die tegen Azerbeidzjan inviel en uit een vrije trap scoorde, namelijk in de vorm van zijn leven.

???? Incredible scenes after Sweden’s 5-0 win over Azerbaijan! Manager Janne Andersson loses it on live TV and has a heated clash with Bojan Djordjic after the former Man United man simply questioned Jesper Karlsson’s game time! It got personal…pic.twitter.com/XUmFr0LkLF — Seb Sternik (@seb_sternik) March 27, 2023

In eerste instantie reageert Andersson nog relatief rustig, al blijkt hij aan het einde van zijn antwoord al behoorlijk geïrriteerd: “We kunnen ook een discussie voeren over de selectie, daar kunnen we het de hele fucking nacht over hebben. Neem me niet kwalijk.” Vervolgens ontstaat er een woordenwisseling tussen Andersson en Djordjic: de analist probeert duidelijk te maken dat zijn vraag niet persoonlijk was bedoeld, terwijl Andersson verontwaardigd vraagt in plaats van wie Karlsson had moeten spelen. “Ik ben klaar met dit gezeur”, voegt de trainer toe.

In verschillende bewoordingen en met onder meer wegwerpgebaren maakt Andersson duidelijk dat hij het echt niet eens is met de vraag. “Je vertegenwoordigt tien miljoen mensen en valt uit tegen iemand die jonger is dan jij. Wat is dat voor iets?”, reageert Djordjic. “En wie vertegenwoordig jij?”, reageert Andersson, waarmee hij volgens Djordjic doelt op zijn Servische afkomt. “Wie zou ik anders vertegenwoordigen?”, aldus de verontwaardigde analist. “Welk ander land? Servië? Is dat wat je probeert te zeggen? Ik vertegenwoordig dit land net zoveel als ieder ander. Dit antwoord zal ik niet vergeten. Het is slecht. Het is vrij laag voor een bondscoach van een nationaal team om te zeggen wat je net zei.”

Andersson reageert daar niet echt meer op. De presentator probeert het interview nog te redden door een andere vraag te stellen, maar de bondscoach heeft er geen zin meer in. “We hebben Karlsson nog tien minuten laten spelen. Iedereen moet tevreden zijn, dit is zo triest. Jullie staan me met z’n vieren hiermee te confronteren, verdorie wat slecht. Bedankt, tot ooit, tot een andere dag, tot ziens", besluit hij, waarna hij wegloopt.

Excuses

Dinsdag heeft Andersson zijn excuses aangeboden voor zijn gedrag. “Dit was niet goed. Ik heb Bojan gebeld en ge-sms't en gezegd dat het goed zou zijn om even te praten. Mijn hoofd stopte. Iedereen die mij kent weet dat ik een hekel heb aan alle vormen van racisme. Als hij dat zo geïnterpreteerd heeft, bied ik daarvoor mijn oprechte excuses aan. Zo ben ik niet. Ik overreageer op een manier die niet mag. Ik ben al zeven jaar bondscoach en dit is buitengewoon slecht van me. Ik wil er met Bojan over praten.”