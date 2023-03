Blessure blijkt serieus: laatste wedstrijd voor PSV mogelijk al gespeeld

Dinsdag, 28 maart 2023 om 19:45 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:38

Armando Obispo is waarschijnlijk de rest van het seizoen uitgeschakeld door een knieblessure. De 24-jarige verdediger van PSV raakte vorige week geblesseerd tegen Vitesse (1-1) en heeft daardoor mogelijk zijn laatste wedstrijd voor PSV al gespeeld. Het Eindhovens Dagblad meldt namelijk dat de belangstelling voor Obispo vanuit het buitenland toeneemt.

Obispo speelde in GelreDome de laatste 24 minuten mee en stapte van het veld met pijn aan de knie. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat de linksbenige mandekker zo goed als zeker het resterende deel van het seizoen moet missen. Een herstelduur van acht weken wordt genoemd, al hoopt PSV dat nader medisch onderzoek een iets gunstigere prognose zal opleveren.

PSV houdt er tevens rekening mee dat Obispo komende zomer verkocht wordt. De zelfopgeleide centrumverdediger veroverde dit seizoen een basisplaats onder Ruud van Nistelrooij, maar raakte die begin 2023 kwijt na een oliedomme rode kaart tegen Feyenoord. Obispo zette zijn noppen in het been van Santiago Giménez en had na het uitzitten van zijn schorsing nog slechts eenmaal een basisplek. André Ramalho nam zijn plek in het elftal over.

Obispo heeft een contract tot medio 2025 en staat er volgens het Eindhovens Dagblad goed op in de buitenlandse topcompetities. Een zomers vertrek is daarmee een serieuze optie. PSV wil daar minimaal 'enkele miljoenen euro's' aan overhouden. De Eindhovenaren zitten na de rentree van Olivier Boscagli, die bijna een jaar uitgeschakeld was door een zware knieblessure, ruim in de linksbenige centrumverdedigers. Ook Jarrad Branthwaite, die van Everton gehuurd wordt, behoort tot die categorie.