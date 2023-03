Wijnaldum benoemt voordeel van Koeman ten opzichte van Van Gaal

Dinsdag, 28 maart 2023 om 19:03 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:07

Georginio Wijnaldum ziet zijn terugkeer in het Nederlands elftal als 'een nieuwe start'. De 32-jarige middenvelder van AS Roma werd direct weer bij de selectie gehaald door Ronald Koeman, die het stokje overnam van Louis van Gaal. "Bij Koeman voel je je wel wat vrijer, maar hij laat het wel merken als hij er moet zijn", zegt Wijnaldum in een interview met De Telegraaf.

Wijnaldum miste door een scheenbeenbreuk het WK in Qatar, maar werd in de interlandperiode in september al niet uitgenodigd door Louis van Gaal. Wijnaldum had daarvoor een uiterst moeizaam seizoen beleefd bij Paris Saint-Germain en wist Van Gaal met zijn eerdere optredens in Oranje niet te overtuigen. Voor Wijnaldum kwam de wisseling van de wacht bij de KNVB niet ongelegen, want Koeman riep de pas net herstelde middenvelder, uitgeleend aan AS Roma, direct op. "Ik vind niet dat Koeman veranderd is", zegt Wijnaldum, die in de basis stond tegen Frankrijk (4-0 verlies) en Gibraltar (3-0 winst).

"Hij is nog steeds een trainer die veel vrijheid geeft en wat relaxter is, maar ook heel hard kan zijn. Na de wedstrijd tegen Frankrijk was hij hard en ook na het duel met Gibraltar. Van Gaal is heel strikt met de regels, al was hij wel relaxter dan in 2014." Tijdens het WK in Brazilië speelde Wijnaldum een belangrijke rol op het middenveld. "Bij Koeman voel je je wel wat vrijer, maar hij laat het wel merken als hij er moet zijn."

Wijnaldum maakte begin februari zijn rentree bij Roma en voelt zich nog niet topfit. "Ik herstel wel en alles, maar ik moet nog meer wedstrijden spelen om topfit te zijn. Maar dat is normaal na zo’n lange afwezigheid. Eigenlijk is het heel snel gegaan. Ook deze maand. Er zijn zoveel wedstrijden geweest in een maand, dat je soms vergeet, dat je pas weer een maand speelt en met het team traint."