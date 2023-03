Dumfries verlaat kantoor van Mino Raiola: Fabrizio Romano voorspelt transfer

Dinsdag, 28 maart 2023 om 18:23 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:23

Denzel Dumfries laat zich vanaf nu vertegenwoordigen door Wasserman, het zaakwaarnemersbureau van Rob Jansen. De 26-jarige rechtsback van Internazionale lijkt daarmee voor te sorteren op een zomerse toptransfer. Fabrizio Romano weet dat de Premier League de voorkeur geniet van Dumfries, die gevolgd wordt door Chelsea en Manchester United.

Dumfries was tot aan afgelopen zomer een onbetwiste basiskracht bij Inter, maar maakt een moeizaam seizoen door. Daarin pendelt de voormalig PSV'er tussen de bank en de basis, in een concurrentiestrijd met Matteo Darmian. Dumfries hoopte in januari al een transfer te maken, nadat Chelsea en Manchester United interesse toonden. Een overstap kwam niet van de grond, maar zal in de zomer zeker weer ter sprake komen.

Romano weet dat er momenteel geen sprake is van concrete interesse. Een stap naar de Premier League heeft prioriteit bij Dumfries, die echter openstaat voor alle aanbiedingen. Hiervoor was de rechtervleugelverdediger aangesloten bij het kantoor van wijlen Mino Raiola, maar de Oranje-international lijkt met het oog op een transfer naar Engeland meer vertrouwen te hebben in Wasserman.

Het kantoor van Jansen behartigt momenteel ook de belangen van veel Nederlandse topspelers als Nathan Aké (Manchester City), Teun Koopmeiners (Atalanta), Remko Pasveer (Ajax) en Crysencio Summerville (Leeds United). Ook buitenlandse sterren als Federico Valverde (Real Madrid), Luis Sinisterra (Leeds United), John Stones (Manchester City) en Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund) zijn aangesloten.