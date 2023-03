‘Tuchel kent impasse bij Chelsea en maakt serieus werk van grote transfer’

Dinsdag, 28 maart 2023 om 17:40 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:49

Thomas Tuchel hoopt Mason Mount komende zomer naar Bayern München te halen, zo meldt The Times. De trainer, onlangs aangesteld als opvolger van Julian Nagelsmann, werkte bij Chelsea achttien maanden samen met Mount en weet van zijn contractimpasse in Londen. Mount zou komende zomer voor een bedrag van minimaal 50 miljoen pond, omgerekend 57 miljoen euro, op te halen zijn op Stamford Bridge.

Mount ligt bij Chelsea vast tot medio 2024, maar lijkt zijn contract niet te gaan verlengen. De zomerse transferwindow zou dan het laatste moment zijn voor the Blues om een fors transferbedrag over te houden aan de 24-jarige Engelsman, die twee keer uitgeroepen werd tot clubspeler van het jaar. Mount werd door Tuchel beschouwd als een sleutelspeler in zijn tijd bij Chelsea. De Duitser was in totaal achttien maanden werkzaam in Londen en won in 2021 de Champions League met Chelsea.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Hoewel Chelsea sinds de overname van de Amerikaanse miljardair Todd Boehly over onuitputtelijke middelen lijkt te beschikken - de Londenaren spendeerden in januari meer dan 300 miljoen euro aan winteraankopen - speelt op de achtergrond Financial Fair Play een rol. Chelsea kan een grote transferopbrengst goed gebruiken om binnen de financiële regelgeving van de UEFA te blijven.

Tuchel werd op 7 september ontslagen bij Chelsea en begon vorige week verrassend aan een dienstverband bij Bayern. De Duitse manager hoopt Mount dus over enkele maanden als eerste grote transferaanwinst te kunnen presteren en is op de achtergrond ook bezig om zijn technische staf uit te breiden. Bayern onderneemt momenteel een poging om Anthony Barry, assistent-coach bij Chelsea, in te lijven.