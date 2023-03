Orkun Kökçü behoudt net als twee ex-Eredivisionisten basisplek tegen Kroatië

Dinsdag, 28 maart 2023 om 19:49 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:51

Orkun Kökçü staat dinsdagavond opnieuw in de basis bij Turkije. Het elftal van Stefan Kuntz wijzigt voor de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Kroatië op drie plekken: Zeki Çelik, Kerem Aktürkoglu en Salih Özcan vervangen Onur Bulut, Ozan Kabak en Cenk Tosun. De wedstrijd begint om 20.45 uur, wordt gespeeld in het Turkse Bursa en is te zien op Ziggo Sport Docu.

Ex-NEC'er Ferdi Kadioglu en voormalig FC Twente-aanvaller Enes Ünal staan wederom aan de aftrap bij Turkije. Kroatië zal na zijn valse start in de EK-kwalificatiereeks tegen Wales (1-1) met geslepen messen naar Turkije af zijn gereisd. Bondscoach Zlatko Dalic voert drie wijzigingen door: Josip Stanisic, Borna Barisic en Mario Pasalic krijgen de kans in plaats van Borna Sosa, Josip Juranovic en Marko Livaja.

Orkun Kökçü doet het! ?? De Feyenoorder weet op fraaie wijze het net te vinden en zet daarmee Turkije op gelijke hoogte ??#ZiggoSport #ARMTUR pic.twitter.com/AyV5e8VFuw — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 25, 2023

Ondanks dat het veldspel te wensen overliet begon Turkije zaterdag uitstekend aan de EK-kwalificatie dankzij een 1-2 zege op Armenië. Haarlemmer Kökçü zorgde met een knal van afstand voor de gelijkmaker en kent met twaalf doelpunten over alle competities een uitermate productief seizoen. Turkije zat voor het WK 2022 ook al met Kroatië in een poule en toen wisten Ay Yildizlilar vier punten over te houden aan de onderlinge ontmoetingen. De heenwedstrijd in Zagreb werd 1-1, terwijl de terugwedstrijd in Eskisehir in 1-0 eindigde. Na de 6-1 nederlaag tegen het Nederlands elftal in september 2021 moest Senol Günes het stokje overdragen aan Kuntz, onder wiens leiding Turkije tien van zijn vijftien wedstrijden won.

In tegenstelling tot Turkije kende Kroatië een start om snel te vergeten. Een treffer van Andrej Kramaric leek tegen Wales voldoende voor drie punten, totdat Nathan Broadhead in minuut 93 de eindstand op 1-1 bepaalde. De Kroaten gaan vermoedelijk een zware wedstrijd tegemoet in Bursa, maar zijn wel de favoriet. Na de WK-finale in 2018 wist de ploeg van bondscoach Zlatko Dalic afgelopen december nog tot de halve finales van het WK 2022 te reiken. "We hebben het in het verleden geweldig gedaan, maar daar kunnen we niet op blijven teren", was Dalic echter duidelijk. Het EK 2024 lijkt de laatste kans op een prijs te worden voor sterspeler Luka Modric. Livaja en Bruno Petkovic missen het duel vanwege blessureleed.

Opstelling Turkije: Mert Günok; Zeki Çelik, Demiral, Söyüncü, Kadioglu; Salih Özcan; Çalhanoglu, Orkun Kökçü; Cengiz Ünder, Enes Ünal, Kerem Aktürkoglu.

Opstelling Kroatië: Livakovic; Stanisic, Gvardiol, Sutalo, Barisic; Brozovic, Modric, Kovacic; Pasalic, Kramaric, Perisic.