OneLove-actie heeft gevolgen: aanvoerdersband in Eredivisie afgenomen

Dinsdag, 28 maart 2023 om 16:51 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:02

Redouan El Yaakoubi draagt niet langer de aanvoerdersband bij Excelsior, zo meldt de Eredivisionist via de officiële kanalen. De 27-jarige verdediger wordt uit zijn functie als captain ontheven na de ophef die vorige week opnieuw ontstond bij de OneLove-actie. El Yaakoubi weigerde samen met Marouan Azarkan om bij een OneLove-spandoek te poseren bij een actie tegen discriminatie en racisme.

"Het niet plaatsnemen achter de grote OneLove-banner tijdens de teamfoto heeft hierbij, zowel intern als extern, voor veel ruis en onbegrip gezorgd en daardoor zijn we zowel als club als speler in een positie terechtgekomen die voor beiden niet wenselijk is", legt Excelsior uit op de clubwebsite. "Het is een discussie die haaks staat op alle uitgangspunten en kernwaarden die wij als club hanteren en hoog in het vaandel hebben staan. Hierbij zullen en willen we nooit iemand uitsluiten. Niet op basis van huidskleur, afkomst, geloof, niet op seksuele voorkeur. Maar ook zullen wij niemand uitsluiten op basis van een eigen mening."

Redouan el Yaakoubi en Marouan Azarkan weigerden voor de wedstrijd te poseren bij het One Love-spandoek (foto @ExcRdamFans). Clubleiding is boos op de spelers, maar wil geen toelichting geven. Spelers zelf mogen niet met de pers praten. Relletje op een sportief mooie dag! #exccam pic.twitter.com/iy5CkBRAmm — Hans Groenendijk (@HansGroenendijk) March 19, 2023

"Daarom hebben we in het belang van de club, de speler en sportieve doelstelling die we samen hebben, gezamenlijk besloten de aanvoerdersband elders binnen het team te beleggen. Zodat zowel club als speler zich vrij en comfortabel voelt in de rol die beiden hebben in de maatschappij. Deze keuze doet niks af aan de belangrijke rol die Redouan als persoon, mens en professional vervult binnen de kleedkamer en op het veld. Deze staat op geen enkele manier ter discussie."

In september weigerde El Yaakoubi de OneLove-aanvoerdersband al te dragen. Ook toen ontstond ophef. Voor Excelsior is OneLove daarmee ongelukkig uitgepakt. "Hoewel we primair een voetbalclub zijn beseffen we als geen ander dat we ook een maatschappelijke functie hebben en daar doen wij iedere dag iets mee. De OneLove-actie, hoe goed ook bedoeld, heeft zaken op scherp gezet. Mensen tot iets dwingen is nooit de weg."