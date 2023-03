PSV biedt supporters de mogelijkheid om afscheid te nemen van Thijs Slegers

Dinsdag, 28 maart 2023 om 17:10 • Davey de Laat • Laatste update: 17:13

PSV biedt zijn supporters zondagavond de mogelijkheid om afscheid te nemen van Thijs Slegers in het Philips Stadion. De perschef van de Eindhovenaren overleed maandag op 46-jarige leeftijd. Slegers was al geruime tijd ernstig ziek en kreeg begin februari te horen dat hij uitbehandeld was.

PSV laat dinsdagmiddag weten dat de deuren van het stadion zondagavond om 18.30 uur opengaan. Op dat moment heeft iedereen de kans om afscheid te nemen van Slegers. De wachtrij wordt om 20.30 uur gesloten. PSV, de PSV Vrouwen en Jong PSV houden voorafgaand aan de eerstvolgende wedstrijd daarnaast een minuut stilte en spelen met een rouwband om de arm.

Slegers kreeg eind 2020 te horen dat hij acute leukemie had. Daarvoor moest hij een stamceltransplantatie ondergaan, die aanvankelijk leek te slagen, maar achteraf bijwerkingen bleek te hebben. De naweeën van de transplantatie werden hem uiteindelijk fataal. Slegers besloot zich vervolgens volledig in te zetten voor de werving van bloed- en stamceldonoren. Dat wierp zijn vruchten af. Inmiddels heeft hij ruim 11.000 donoren weten te werven.

De Veldhovenaar ging terwijl hij zijn opleiding journalistiek afrondde als stagiair aan de slag bij Voetbal International. Daar werkte hij zich op tot volwaardig voetbaljournalist, een positie die hij bekleedde tot medio 2008. Daarop werd Slegers PSV-watcher voor de Telegraaf, alvorens in dezelfde functie terug te keren op het oude nest bij Voetbal International. Sinds 2015 was hij perschef in het Philips Stadion. Die functie vervulde hij tot afgelopen weekend, toen zijn lichaam hem in de steek liet.