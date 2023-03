Vertonghen kon terugkeren bij Ajax: ‘Kreeg een berichtje van Overmars’

Dinsdag, 28 maart 2023 om 16:07 • Noel Korteweg

Jan Vertonghen heeft enkele jaren geleden de kans gehad om terug te keren bij Ajax, zo vertelt de inmiddels 35-jarige centrale verdediger van RSC Anderlecht in de podcast Football Is Life van FC Afkicken. De Belg speelde op dat moment nog voor Tottenham Hotspur en vond zichzelf te jong om terug te keren naar Amsterdam. “Voor mij was het niet het juiste moment.”

“Of ik nog eens terugkeer bij Ajax? Als speler lijkt mij die kans niet aanwezig. Niet alleen qua leeftijd, maar ook qua kwaliteit”, begint Vertonghen in de podcast. “Ajax aast op een ander niveau dan mannen van bijna 36 jaar. Het is niet realistisch.” De verdediger vertelt dat ‘de kans om terug te keren bij Ajax er wel een aantal keer was’. “Maar voor mij was het niet het juiste moment.”

“We speelden met Tottenham een keer in de Champions League tegen Juventus. Daley Blind was toen nog niet teruggekeerd bij Ajax. Ik kreeg een berichtje van Marc Overmars met de vraag of ik zin had om terug te keren bij Ajax.” Vermoedelijk speelde dit zich af in het voorjaar van 2018. Tottenham werd destijds uitgeschakeld door Juventus in de achtste finale van de Champions League. Blind zou in de zomer van dat jaar terugkeren bij Ajax. “Voor mij was het toen geen optie. Ik was 29 en Ajax had toen nog niet de lijn ingezet van de laatste jaren. Ik heb toen gezegd dat het niet het juiste moment was.”

Vertonghen vertrok uiteindelijk in de zomer van 2020 transfervrij naar Benfica. “Toen was Ajax niet concreet. Blind speelde centraal en deed dat goed. Mensen dachten dat ik toen Benfica boven Ajax verkoos, maar ze waren toen helemaal geen optie.” De 146-voudig international sluit een terugkeer bij de Amsterdammers in een andere rol niet per se uit. “Misschien in een andere functie. Ajax is op en naast het veld een interessante club en een interessant bedrijf. Met Siem (de Jong, red.) doe ik een studie/cursus. Dat belicht alles van de bedrijfskant van het voetbal. Ajax is een blauwdruk van hoe het moet op het gebied van marketing, eventorganisatie en visie. Ajax blijft super interessant.”