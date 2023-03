Timmer weet wat PSV minimaal op tafel moet leggen voor Jarrad Branthwaite

Dinsdag, 28 maart 2023 om 17:00 • Davey de Laat • Laatste update: 17:00

PSV zal diep in de buidel moeten tasten om Jarrad Branthwaite definitief vast te leggen, zo concludeert clubwatcher Marco Timmer in de Skiete Willy Podast van Voetbal International. Everton wil de twintigjarige centrumverdediger niet onder de tien miljoen euro laten vertrekken. De huurling van the Toffees staat open voor een langer verblijf in Eindhoven, maar heeft eerder aangegeven na dit seizoen eerst terug te willen keren bij Everton om vervolgens zijn beslissing te nemen.

Branthwaite is na de winterstop basisspeler geworden onder trainer van Ruud van Nistelrooij. De Engelsman kwam dit seizoen 28 keer in actie voor de hoofdmacht van de Eindhovenaren en speelde daarnaast nog één duel voor Jong PSV. “Ze hebben hem gehuurd van Everton en al een paar keer geprobeerd om hem te kopen”, begint Timmer, die laaiend enthousiast is over de mandekker. “Die jongen is pas twintig, tweebenig, groot, sterk.”

Oud-PSV’er Björn van der Doelen is het eens met de clubwatcher. “Hij durft in te schuiven met de bal en hij maakt goals.” Timmer weet dat de Eindhovenaren deze zomer andermaal een poging gaan wagen om Branthwaite definitief over te nemen. “Met zijn fysiek maakt hij goals. Ze gaan nog steeds proberen die jongen te houden, maar het wordt niet makkelijk. Dan praat je over bedragen boven de tien miljoen. Dat is wel heel veel geld voor PSV. Helemaal als je uit de positie komt waarin je zegt dat je een pas op de plaats moet maken.”

Branthwaite liet eerder dit seizoen al weten vooral Marcel Brands dankbaar te zijn. De algemeen directeur van PSV haalde de boomlange verdediger een aantal jaar geleden al van het kleine Carlisle United naar Everton, toen Brands daar nog het technische beleid bepaalde. “Dat was een grote stap en van daaruit heb ik een goede band met hem opgebouwd. Nadat ik naar PSV ben gekomen, is die band alleen nog maar gegroeid. Het geeft je als jonge speler enorm veel vertrouwen, dat zo iemand in je gelooft”, aldus de verdediger.