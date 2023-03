Flekken overtuigt en mag hopen op miljoenentransfer naar de Premier League

Dinsdag, 28 maart 2023 om 15:15 • Noel Korteweg

Mark Flekken staat mogelijk voor een transfer naar Brentford, zo meldt het Duitse Kicker. De club uit Londen ziet David Raya wellicht naar Tottenham Hotspur vertrekken en vindt de 29-jarige Nederlandse doelman een uiterst geschikte opvolger. Flekken zou een gelimiteerde transfersom van dertien miljoen euro in zijn contract bij SC Freiburg hebben staan, wat voor Brentford ‘een schijntje is’.

Freiburg wil volgens het Duitse medium vóór 1 mei duidelijkheid hebben van Flekken wat betreft zijn toekomst bij de club. De nummer vier van de Bundesliga is erg tevreden over de doelman en wil zo snel mogelijk om de tafel om zijn contract op te waarderen, te verlengen en om de gelimiteerde transfersom te verwijderen. Het zou echter de droom van de keeper zijn om in de Premier League te spelen, waardoor de mogelijkheid bestaat dat hij die kans nu wil grijpen.

Brentford ziet in Flekken de geschikte opvolger van Raya, die naar Tottenham lijkt te vertrekken. The Spurs willen de Spanjaard binnenhalen om aanvoerder Hugo Lloris meer concurrentie te geven onder de lat. Laatstgenoemde speelde zijn laatste wedstrijd voor Tottenham op 5 februari, thuis tegen Manchester City (1-0). Lloris raakte vervolgens geblesseerd aan zijn knie en moet al negen wedstrijden toekijken. Brentford en Tottenham zouden al akkoord zijn over de transfer van Raya.

De ploeg van trainer Thomas Frank is wederom bezig aan een uitstekend seizoen in de Premier League. De Londenaren staan op de achtste plek en doen nog volop mee om Europees voetbal. Flekken gaat normaal gesproken concurrentie krijgen van Thomas Strakosha als hij na dit seizoen inderdaad naar Brentford vertrekt. De Albanese doelman kwam afgelopen zomer transfervrij over van Lazio en stond tot dusver twee keer aan de aftrap bij Brentford, in de FA Cup tegen West Ham United (0-1 verlies) en in de EFL Cup tegen Colchester United (0-2 winst).