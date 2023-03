‘Ik ben een typische Ajax-keeper, maar was niet tevreden over het contract’

Dinsdag, 28 maart 2023 om 14:30 • Noel Korteweg • Laatste update: 15:14

Jeffrey de Lange is aan een goed seizoen bezig met Go Ahead Eagles. De 24-jarige doelman kwam afgelopen zomer over van FC Twente en miste tot dusver nog geen duel in de Eredivisie van Kowet. De Lange speelde tussen 2006 en 2017 in de jeugdopleiding van Ajax, waar hij goede herinneringen aan heeft overgehouden. Voetbalzone zocht de keeper op in Deventer voor een gesprek.

“Het gaat eigenlijk heel goed”, begint De Lange. “We draaien een goed seizoen, hebben een paar mooie potjes gespeeld en staan op 29 punten. Op voorhand gaat het dus helemaal niet slecht. Toch zijn er nog wel wat dingen waarin we ons zeker kunnen ontwikkelen. Of we misschien wat wisselvallig zijn? Misschien wel, ja. Aan de andere kant zie je wel een stijgende lijn. Er zijn wel wat dingentjes waar we absoluut aan moeten werken. Ik zou het niet ‘wisselvallig’ willen noemen.”

De Lange vindt dat Go Ahead Eagles ‘nog meer de dreiging van de tegenstander moet voelen’. “Dan moeten we denken van: wat er ook gebeurt, deze voorzetten worden geen doelpunten. Dat zijn echt ontwikkelingspunten voor ons. Het is natuurlijk heel makkelijk gezegd, maar het is ‘een soort pepertje’ wat we op dat soort momenten missen.” De keeper is tevreden met zijn eigen prestaties tot dusver. “Ik kijk terug op een aantal goede wedstrijden, al heb ik wat momenten gehad die ik mezelf kwalijk neem, van baal en van kan leren. Aan de andere kant is dit mijn eerste seizoen als eerste keeper en op voorhand had ik niet verwacht dat ik het zo goed zou doen.”

De doelman, die dus zijn jeugdopleiding bij Ajax genoot, kijkt met een goed gevoel terug op zijn periode in Amsterdam. “Ik vind Ajax nog steeds een ongelooflijk mooie en grote club, natuurlijk. Dan is het zonde dat ze na zulke mooie jaren nu in een soort dipje belanden. Aan de andere kant is dat misschien ook wel weer heel logisch. De jongens die in de goede jaren bij Ajax speelden zijn allemaal verkocht. Dat je dan op een gegeven moment in een klein verval komt, is ook wel weer redelijk logisch.” De Lange vertrok in 2017 bij Ajax. “Ik heb er elf jaar gespeeld, kom er uit de buurt en kwam als klein jochie binnen. Dan ben je achttien en hoop je eigenlijk richting het eerste elftal te gaan.”

“Ik had al wel wat meegetraind met Jong Ajax. Voor mijn gevoel was en ben ik nog steeds een typische Ajax-keeper. Toen kwam het contract vanuit Ajax met een bepaald perspectief waar ik op dat moment gewoon niet tevreden mee was. Toen dacht ik: dan ga ik lekker weg en me elders ontwikkelen. Toch voelde dat wel een beetje als mijn thuis: ik kende iedereen daar en was vaker op de club dan dat ik thuis was.” Het vertrek bij de Amsterdammers voelde niet als ‘een nederlaag’ voor De Lange. “Ik heb er echt fantastische jaren gehad. Ik vond het eigenlijk heel sterk dat ik zelf de keuze maakte om niet bij te tekenen bij Ajax en om te vertrekken naar FC Twente.”