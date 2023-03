Chelsea wijst naar Abramovich na megaverlies in financiële seizoen 2021/22

Dinsdag, 28 maart 2023 om 16:40 • Davey de Laat • Laatste update: 16:44

Chelsea heeft vorig seizoen een verlies geleden van 138 miljoen euro. Dat is gebleken uit de jaarcijfers van het seizoen 2021/22 die de Londenaren gepubliceerd hebben. Volgens the Blues ligt dat verlies mede aan de vorige eigenaar Roman Abramovich, die vorig jaar maart door de Britse regering op de sanctielijst werd geplaatst.

In de motivatie van de overheid werd hij een ‘pro-Kremlin oligarch’ genoemd en werd gesteld dat hij jarenlang een nauwe band had met de Russische president Vladimir Poetin. Dit zou de oude eigenaar van Chelsea ‘financieel of ander materieel voordeel’ hebben opgeleverd. De Britse tegoeden van Abramovich werden begin vorig jaar bevroren en zijn mogelijkheden om zaken te doen in Engeland verdwenen. Chelsea kreeg wel een voorlopige vergunning van de Britse overheid om het voortbestaan van de club tijdelijk te garanderen.

Er konden alleen geen spelers gekocht of verkocht worden, terwijl het tevens niet mogelijk was om nieuwe contracten uit te delen. Bovendien kon de Premier League-club voorlopig geen losse tickets meer verkopen en moest de fanshop sluiten, aangezien er geen nieuwe omzet gedraaid mocht worden. Op 30 mei viel de club in handen van de vermogende Amerikaanse zakenman Todd Boehly. Zonder een overname had Chelsea uitgesloten kunnen worden van competitievoetbal of in het ergste geval failliet kunnen gaan.

De nummer tien van de Premier League gaf dit seizoen al 611 miljoen euro uit aan transfers, waardoor de kans aanwezig is dat de tweevoudig Champions League-winnaar dit jaar wéér rode cijfers draait. “Ondanks het verlies dit jaar en de operationele problemen als gevolg van de sancties, blijft de club voldoen aan de financiële regels van de UEFA en de Premier League”, aldus Chelsea.