Poldervaart geeft update over gezondheid: ‘Het lopen gaat steeds beter’

Dinsdag, 28 maart 2023 om 14:24 • Davey de Laat • Laatste update: 14:24

De Graafschap heeft een update gegeven over de fysieke gesteldheid van Adrie Poldervaart. De 52-jarige hoofdtrainer lijdt aan de zeldzame zenuwziekte Guillain-Barré. Hij meldde zich begin februari ziek voorafgaand aan een training van de Superboeren. Poldervaart werd vervolgens opgenomen in het ziekenhuis, waar hij verschillende testen onderging.

Poldervaart start deze week met de volgende fase van zijn herstel. “Woensdag heb ik een intake voor ergotherapie en vrijdag staat de intake voor fysiotherapie gepland. Ik ben blij dat ik daar nu duidelijkheid over heb en dat ik ermee kan starten.” Poldervaart werkt thuis op een hometrainer aan zijn genezing. “Op die manier hoop ik dat mijn herstel stapje voor stapje verbetert.”

Het Guillain-Barré syndroom is een ziekte waarbij de spieren in de armen, benen en romp binnen enkele dagen of weken kunnen verzwakken. “Het lopen gaat steeds beter gelukkig”, geeft Poldervaart aan. “Dat geeft ook houvast. Daarnaast is de pijn goed onder controle door middel van pijnstilling en zijn de tintelingen in mijn tong en rond de billen ook weg.”

De Graafschap staat momenteel twaalfde in de Keuken Kampioen Divisie. De Doetinchemmers verloren voor de interlandbreak met 2-1 van Jong PSV, waarmee de aansluiting in de strijd om de play-offs uit zicht is. De achterstand op nummer acht NAC Breda bedraagt vier punten. Poldervaart was eerder hoofdtrainer van Excelsior en werkte als assistent-trainer bij FC Groningen. Sinds afgelopen zomer is hij hoofdtrainer op De Vijverberg.