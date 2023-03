Tóch een tegenvaller: Lutsharel Geertruida mist cruciale duels van Feyenoord

Dinsdag, 28 maart 2023 om 13:09 • Noel Korteweg • Laatste update: 13:35

Lutsharel Geertruida ligt enkele weken uit de roulatie met een hamstringblessure, zo meldt het Algemeen Dagblad en wordt bevestigd door Feyenoord. De 22-jarige verdediger lijkt in elk geval de wedstrijden tegen Sparta Rotterdam, Ajax (beker), RKC Waalwijk, AS Roma (Europa League) en SC Cambuur te moeten missen. Gernot Trauner, die met knieklachten terugkwam van zijn interlandverplichtingen bij Oostenrijk, is een vraagteken voor de wedstrijd van aanstaande zondag.

Geertruida debuteerde afgelopen vrijdagavond in het Nederlands elftal in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk (4-0 verlies). De veelzijdige verdediger van Feyenoord moest zich kort voor tijd echter laten vervangen wegens een hamstringblessure. Geertruida keerde terug naar Rotterdam om zich bij Feyenoord te laten onderzoeken. Daar is nu dus duidelijk geworden dat hij er enkele weken uitligt.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Feyenoord heeft middels een persbericht bevestigd dat Geertruida enkele weken moet missen en dat Trauner een twijfelgeval is voor de derby tegen Sparta. "Geertruida liep afgelopen vrijdag een hamstringblessure op in de uitwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Frankrijk (4-0) en is naar verwachting enkele weken uitgeschakeld. Trauner keerde terug met knieklachten na een tik in de wedstrijd van Oostenrijk tegen Azerbeidzjan. Hij is een vraagteken voor de uitwedstrijd tegen Sparta van aankomende zondag", aldus de Rotterdammers.

Het is voor Slot te hopen dat Marcus Pedersen (Noorwegen), Dávid Hancko (Slowakije), Marcos López (Peru) en Quilindschy Hartman (Jong Oranje) wél fit terugkeren van hun internationale verplichtingen. Voor nu lijkt het erop dat Slot tegen Sparta moet kiezen voor Neraysho Kasanwirjo of Jacob Rasmussen naast Hancko in het centrum van de defensie.