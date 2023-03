Beelden van dansende Geertruida zorgen voor hoop bij Feyenoord-fans

Dinsdag, 28 maart 2023 om 12:35 • Wessel Antes • Laatste update: 13:30

RTV Rijnmond heeft dinsdagochtend voor opluchting gezorgd bij veel supporters van Feyenoord. De regionale omroep deelt via Twitter een video waarop Lutsharel Geertruida al dansend te zien is op Trainingscomplex 1908. Ook is te zien hoe de 22-jarige verdediger verschillende oefeningen uitvoert, samen met teamgenoot Quinten Timber. Hans Kraay junior meldde maandagavond nog bij ESPN dat Geertruida weken uit de roulatie is met een spierscheuring, maar de vraag is nu of dat nieuws wel klopt.

Geertruida viel afgelopen vrijdag als debutant geblesseerd uit bij Nederland tegen Frankrijk (4-0 nederlaag). Volgens Kraay kampt de verdediger met een spierscheuring. De analist vertelde bij ESPN over de blessures bij Feyenoord, omdat naast Geertruida de ervaren Gernot Trauner een twijfelgeval is vanwege knieproblemen. Kraay gaf aan dat hij denkt dat Slot niet blij is. “Die heeft alles met hyperventilatie gadegeslagen. Ik denk wel dat hij heeft meegekregen dat Geertruida met een spierscheuring terug is gekomen.” Wie zijn bron is werd niet duidelijk, maar Feyenoord zelf heeft nog niet officieel gecommuniceerd over de blessure van Geertruida.

?? | Daar zien we (een dansende) Lutsharel Geertruida! De verdediger van #Feyenoord traint deze ochtend binnen, samen met Quinten Timber, los van de groep. pic.twitter.com/WStNTIaq41 — Rijnmond Sport (@RijnmondSport) March 28, 2023

Op een spierscheuring staat normaliter een hersteltijd van minstens zes weken, al is het door de video van Rijnmond nog maar de vraag of Geertruida daar daadwerkelijk mee kampt. Veel supporters van Feyenoord reageren dan ook opgelucht via sociale media, al lijkt een officieel bericht vanuit de club geen overbodige luxe. De vraag is echter of de Rotterdammers daar überhaupt mee komen, gezien de vernieuwde AGV-wetgeving. Bij eerdere blessures van Timber, Trauner, Sebastian Szymanski en Justin Bijlow deed de club dat wel eerder dit jaar.

Zondag speelt Feyenoord de stadsderby tegen Sparta Rotterdam. Dat duel lijkt in ieder geval te vroeg te komen voor Geertruida, die apart van de selectie traint. De nieuwe knieblessure van Trauner, die na de WK-onderbreking al drie maanden ontbrak bij Feyenoord, wordt dinsdag onderzocht. Het is voor Slot te hopen dat Marcus Pedersen (Noorwegen), Dávid Hancko (Slowakije), Marcos López (Peru) en Quilindschy Hartman (Jong Oranje) wél fit terugkeren van hun internationale verplichtingen. Voor nu lijkt het erop dat Slot tegen Sparta moet kiezen voor Neraysho Kasanwirjo of Jacob Rasmussen naast Hancko in het centrum van de defensie.