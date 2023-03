Lichtpuntje Oranje: ‘Overtuigd dat we met deze trainer goede weg gaan inslaan’

Nathan Aké heeft de afgelopen interlandperiode een goede indruk achtergelaten bij het Nederlands elftal. De 28-jarige verdediger van Manchester City bekroonde zijn goede optreden maandagavond tegen Gibraltar (3-0) met twee doelpunten. De 28-jarige Aké kon op de persconferentie voorafgaand aan het EK-kwalificatieduel rekenen op complimenten van bondscoach Ronald Koeman. Zelf blijft hij er rustig onder. “Ik moet zo door blijven gaan en mezelf doorontwikkelen bij de club”, aldus Aké na afloop bij de NOS.

Het wedstrijdbeeld was volgens Aké duidelijk. “Het was een avond zoals we hadden verwacht. We hadden veel de bal en kregen veel kansen.” De mandekker van City vindt dat Oranje te weinig goals heeft gemaakt. “De eerste intentie was om de wedstrijd te winnen, dat lijkt me duidelijk. Daarnaast wil je zoveel mogelijk goals maken. Dat is niet gebeurd, maar het is altijd lastig als je tegen tien tegenstanders in een strafschopgebied speelt. We hebben drie punten gepakt en in de zomer gaan we verder bouwen.”

De 3-0 zege kwam mede door twee doelpunten van de 35-voudig international, die niet eerder zo vaak op het scorebord stond. “Dat komt niet vaak voor. Ik ben er wel blij mee”, gaat Aké verder, die stiekem ook nog hoopte op een derde doelpunt tegen Gibraltar. “Op een gegeven moment denk je: het zou mooi zijn, een eerste hattrick in mijn carrière. Maar het mocht niet zo zijn. We waren niet heel scherp voor de goal.”

Het Nederlands elftal noteerde in totaal vijftig schoten, maar kwam niet verder dan drie doelpunten. “We hebben veel kansen gehad en alleen maar op de helft van de tegenstander gespeeld. Als we het iets rustiger uitspelen, komt er een man vrij en kun je scoren. Ik denk dat we af en toe te gehaast waren, maar ik ben ervan overtuigd dat we met deze trainer de goede weg gaan inslaan en dat we ons verbeteren. In de zomer hebben we belangrijke duels voor de boeg.” Oranje speelt op 14 juni de halve finale van de Nations League tegen Kroatië. De winnaar van dat duel speelt in de finale tegen Spanje of Italië.