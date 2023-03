Hartman glundert na debuut in De Kuip: ‘Een droom die uitkwam, zeker’

Dinsdag, 28 maart 2023 om 11:15 • Davey de Laat • Laatste update: 11:20

Niels Hartman debuteerde maandagavond voor het nationale team van Gibraltar in het EK-kwalificatieduel met Nederland. De in Schoonhoven geboren middenvelder heeft een Gibraltarees paspoort en zat voor het eerst bij de definitieve selectie van het land. In De Kuip werd het 3-0 voor Oranje, hoewel de 22-jarige Hartman het speciaal vond om voor vijftigduizend mensen te mogen spelen. “Een droom die uitkwam, zeker”, aldus Hartman na afloop tegen het Algemeen Dagblad.

Hartman speelt in clubverband voor het universiteitsteam van Loughborough, dat uitkomt op het negende niveau van Engeland. De middenvelder woonde van zijn twaalfde tot achttiende in Gibraltar, waardoor hij een Gibraltarees paspoort kon bemachtigen. Hij mocht tegen Nederland vijf minuten voor tijd invallen van bondscoach Julio Ribas. “De trainer zei dat de kans aanwezig was dat ik minuten ging maken, maar dat was ook zo tegen Griekenland.” In dat duel bleef Hartman op de bank zitten.

Een debuut tegen zijn geboorteland was waar Hartman van droomde. “Het is moeilijk om je voor te stellen, want een stadion met vijftigduizend man heb ik nog nooit meegemaakt. Het was heel indrukwekkend. Dat is het goede woord denk ik, heel mooi”, aldus de middenvelder. “Een droom die uitkwam, zeker. Je internationale debuut maken in De Kuip is natuurlijk extra speciaal.”

De 3-0 zege van het Nederlands elftal was volgens de geboren Schoonhovenaar een teken van leven voor Gibraltar. “Het is nog steeds een nederlaag, dus je kan dan nooit supertevreden zijn, vind ik. Maar we hebben onszelf wel verbeterd. Er zit echt verbetering in Gibraltar als voetballand.” Hartman kreeg daarnaast genoeg steun van de zijkant. “Mijn ouders, vriendin, vrienden: hartstikke leuk dat ze allemaal gekomen zijn.”