Cody Gakpo lijkt informatie van de NOS tegen te spreken: ‘Volgende keer...’

Dinsdag, 28 maart 2023 om 10:30 • Wessel Antes • Laatste update: 10:53

Cody Gakpo verscheen maandagavond tegen Gibraltar (3-0 winst) weer in het shirt van het Nederlands elftal. De 23-jarige aanvaller van Liverpool moest het duel met Frankrijk (4-0 nederlaag) in Saint-Denis laten schieten vanwege een buikgriepvirus. Volgens De Telegraaf waren Gakpo, Bart Verbruggen, Sven Botman, Matthijs de Ligt en Joey Veerman er tegen les Bleus niet bij vanwege het eten van bedorven kipkerrie, maar de NOS ontkende dat stellig. Gakpo lijkt de informatie van de publieke oproep echter toch tegen te spreken.

NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg was vrijdagavond in het Stade de France zeer overtuigd van de reden voor de afwezigheid van de vijf internationals. “Er is duidelijkheid gekomen: het gaat om een buikgriepvirus, geen bedorven eten. Het woord 'kipkerrie' kan dus van trending op Twitter af.” Gakpo geeft maandag tegenover Voetbal International toch een verklaring af die de wenkbrauwen doet fronsen, zeker na de officiële verklaring van de NOS. “Of ik nog kipkerrie eet? Ik ga de volgende keer heel voorzichtig zijn.”

Het was voor Gakpo vervelend om de wedstrijd tegen Frankrijk vanuit huis te moeten kijken. “Ik was ziek, dus moest ik op televisie kijken. Dat is niet leuk natuurlijk, als je ziet hoe het daar dan loopt. De knop moest om, want vandaag moesten we nog gewoon winnen.” Over de zege op Gibraltar is Gakpo niet geheel tevreden. “Het is moeilijk om door zo’n muur heen te spelen. Je zoekt naar openingen, naar kansen, dat kan frustrerend zijn. Alleen moet je wel geduldig blijven.”

Ronald Koeman

Gakpo speelde maandagavond voor het eerst een interland onder bondscoach Ronald Koeman. Vanwege zijn ziekte heeft de Eindhovenaar nog niet uitgebreid kunnen spreken met de zestigjarige keuzeheer. “Ik werd ziek, dus een lang gesprek was moeilijk. Het verschil? In de omgang was Louis wat strikter. Nu hebben we meer vrijheden. Dat vraagt ook weer meer van ons. Het zijn beiden goede coaches van wie we veel kunnen leren.”