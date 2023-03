PSV-doelwit Pepi laat zich opnieuw zien met razendsnelle stiftgoal

Dinsdag, 28 maart 2023 om 09:55 • Wessel Antes

Ricardo Pepi heeft maandagnacht opnieuw zijn visitekaartje afgegeven bij de Verenigde Staten. In het Nations League-duel met El Salvador maakte de FC Groningen-huurling als invaller het enige doelpunt van de wedstrijd: 1-0. Dat betekende voor Pepi, die belangstelling geniet van PSV, alweer zijn derde doelpunt in deze interlandperiode. De twintigjarige spits had tegen El Salvador slechts twee minuten nodig om te scoren.

Bijzonderheden:

Pepi begon op de bank en mocht na een uur spelen zijn opwachting maken bij Team USA. Lang had de rechtspoot niet nodig om het net te vinden. De contractspeler van FC Augsburg, waar hij tot medio 2026 vastligt, ontving de bal in de 62ste minuut na een goede steekpass van Leeds United-middenvelder Weston McKennie. Vervolgens schermde Pepi de bal uitstekend af, waarna hij doelman Mario Gonzalez verschalkte met een fraaie stift. Daarmee was Pepi verantwoordelijk voor het enige doelpunt van de wedstrijd en een driepunter voor de VS.

61’—Subs on

63’—Scores



Ricardo Pepi with the immediate impact ??



Watch on TNT ?? pic.twitter.com/2LOKrgtZps — B/R Football (@brfootball) March 28, 2023

Wedstrijdverloop:

62’ 1-0 Ricardo Pepi (assist: Weston McKennie)