Koeman benoemt verontrustend feitje over Memphis: ‘Het is een gek verhaal’

Dinsdag, 28 maart 2023 om 09:21 • Wessel Antes • Laatste update: 09:24

Ronald Koeman heeft maandagavond tijdens de persconferentie van het Nederlands elftal zijn zorgen geuit over de nieuwe blessure van Memphis Depay. De 29-jarige aanvaller van Atlético Madrid viel tegen Gibraltar (3-0 winst) na 63 minuten geblesseerd uit en greep naar zijn hamstring. Voetbalzone was aanwezig in De Kuip, waar Koeman verontrust reageerde toen de fitheid van Memphis ter sprake kwam. “Het is een gek verhaal.”

Koeman werd door de aanwezige journalisten gevraagd naar de ernst van de blessure van Memphis. “Ik weet niet hoe ernstig het is, maar het ziet er niet licht uit, laat ik het zo zeggen.” Maarten Wijffels, journalist van het Algemeen Dagblad, concludeert vervolgens dat Memphis in september tegen Polen (0-2 winst) ook uitviel en dat zijn belastbaarheid moeilijk in te schatten is. “Dat klopt”, stemt Koeman in. “Volgens mij heeft Memphis dit seizoen geen enkele keer negentig minuten gespeeld. Het is een gek verhaal natuurlijk.”

Reactie Memphis

Memphis zelf sprak na afloop met de NOS, die hem vroeg naar zijn blessure. “Over mijn blessure kan ik nu niet veel zeggen. Ik hoop dat het meevalt, maar het is wel vervelend. Dit seizoen is lastig. Mentaal heb ik het heel zwaar. Lastiger had ik het nog niet in mijn carrière. Helaas, maar dit soort momenten horen er ook bij. Ik scoorde, maar als ik zie hoe ik speel… Ik weet dat ik beter kan.”

De aanvaller heeft niet de leukste week achter de rug, zo stelt hij zelf. “Ik ben niet bang dat het niet goed gaat komen. Deze week was apart, met een paar zieken en spelers als Frenkie de Jong en Steven Bergwijn die we misten. Al met al vond ik het een vervelende week”, aldus Memphis, die in Madrid verder onderzoek laat doen naar zijn vermeende hamstringblessure.