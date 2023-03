Ochtendbladen richten zich tot één man na ‘strontvervelende’ avond in De Kuip

Dinsdag, 28 maart 2023 om 08:21 • Wessel Antes • Laatste update: 08:51

De ochtendbladen in Nederland komen met een keiharde conclusie na de eerste twee interlands van Oranje in het tweede termijn onder Bondscoach Ronald Koeman: heel snel vergeten. Het Nederlands elftal ging vrijdagavond in Parijs met 4-0 onderuit tegen Frankrijk, terwijl er maandag ‘slechts’ met 3-0 werd gewonnen van voetbaldwerg Gibraltar. Een valse start voor Koeman, zo zien ook de schrijvende journalisten. Toch wordt er vooral ook gekeken naar één lichtpuntje: controleur Mats Wieffer.

Sjoerd Mossou van het Algemeen Dagblad denkt niet dat de stemming in de kleedkamer van Oranje vrolijk was na afloop. “In een strontvervelend duel met Gibraltar slaagde Oranje er nooit echt in om het humeur een beetje op te poetsen, drie dagen na de afgang tegen Frankrijk. Meer dan een 3-0 zege zat er gisteren niet in tegen een ultradefensieve tegenstander.” Mossou is wel onder de indruk van Wieffer. “Debutant Mats Wieffer slaagt er bij vlagen in het spel te versnellen als de centrale man op het middenveld, maar door het centrum zijn de ruimtes steeds klein. Het vleugelspel verloopt moeizaam bovendien, vooral omdat spelers te lang lopen met de bal, en omdat vrijwel geen voorzet echt zuiver is.”

Journalist Mike Verweij van De Telegraaf sluit zich aan bij Mossou, en denkt dat Koeman zeer blij is met de ontwikkeling van de middenvelder van Feyenoord. “Toch lijkt Koemans zoektocht zich vooral te richten op de tweede 6, naast Frenkie. Door de komeetachtige ontwikkeling van Mats Wieffer beschikt de Feyenoorder inmiddels over goede papieren. Het treffen met Gibraltar, waarin Memphis naast Wijnaldum als aanvallende middenvelder werd geposteerd, was bij uitstek geschikt om Wieffer te brengen.”

Trouw concludeert dat ‘alleen voor Borne het moetje van Oranje tegen Gibraltar speciaal was’. Het Twentse dorp leverde met Wieffer en Wout Weghorst maar liefst twee basisspelers af tegen Gibraltar. “Liam Walker had kort na rust rood gekregen wegens een zware overtreding op Mats Wieffer. Voor de 23-jarige Feyenoorder bleef het niettemin een memorabele avond, met een heel speciaal tintje. Hij maakte niet alleen zijn debuut in de nationale ploeg, in de basis, maar stond ook nog eens met zijn vroegere dorpsgenoot én jeugdtrainer Wout Weghorst samen aan de aftrap.”

Valentijn Driessen

De conclusie van Valentijn Driessen is harder. ‘Oranje toont onder Koeman geen beterschap’, kopt de journalist bij zijn stuk. Volgens de chef voetbal van De Telegraaf staat Oranje komende zomer een belangrijke taak te wachten. “Omdat Gibraltar geen maatstaf is, moet Oranje in juni in de strijd om een hoofdprijs bij de Final Four van de Nations League in eigen land beterschap tonen. Kroatië is als nummer drie van het WK een prima graadmeter of Koeman met zijn internationals de goede weg heeft ingeslagen, met Italië of Spanje daarna in de grote of kleine finale”, aldus Driessen, die afsluit met een nabrander. “Vooralsnog zijn de voortekenen na de EK-kwalificatieduels met Frankrijk en Gibraltar allerminst hoopgevend te noemen.”