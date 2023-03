Van Basten en Gullit bekritiseren ‘onzekere’ Van Dijk én krijgen direct reactie

Dinsdag, 28 maart 2023 om 07:15 • Wessel Antes • Laatste update: 08:50

Virgil van Dijk was maandagavond het mikpunt van kritiek in Ziggo Sport-programma Rondo. Analisten Marco van Basten, Ruud Gullit en Jan Mulder waren zeer kritisch op het spel van de verdediger van Liverpool tegen Frankrijk (4-0 nederlaag). Van Dijk wordt onder meer een gebrek aan leiderschap verweten. “Hij maakt lawaai, maar zegt niks”, aldus Van Basten.

Terwijl Van Dijk bezig was aan de wedstrijd tegen Gibraltar (3-0 winst), ging het maandag flink los in Rondo. Mulder vond dat de Bredanaar bij de 3-0 van Kylian Mbappé de schuldige is. “Als ik op Van Dijk let zie ik hem een stap naar voren doen, maar waarom? Joost mag het weten. Niemand weet waar hij loopt en dat ligt niet aan het systeem. Van Dijk is niet zo goed, hij is defensief onzeker.” Van Basten haakt vervolgens in. “Dat is wel een zwaar punt, want hij is aanvoerder en moet de verdediging leiden. Hij maakt lawaai, maar zegt niks.”

Gullit weet dat het niet de eerste keer is dat Van Dijk deze kritiek krijgt. “Dat is het punt, want in Engeland hebben ze hem ook al bekritiseerd op dit soort dingen. Hij is nu weer gekozen voor het Elftal van het Jaar, dus hij vindt van zichzelf dat hij beter is dan de rest. Alleen ik zie dingen waarvan ik denk: jij bent aanvoerder, dit moet je wel beter oplossen.” Toch zou Mulder de aanvoerdersband niet afpakken als hij bondscoach Ronald Koeman was. “Hij is wel een goede aanvoerder, maar op een ander gebied. Het is een geweldige persoonlijkheid en ik hoor hem heel graag praten.” Van Basten twijfelt. “Het is meer voor in de kleedkamer, maar op het veld heb je een andere meneer nodig.”

Reactie Van Dijk

Van Dijk zelf kreeg direct de kans om te reageren op de persoonlijk kritiek die hij kreeg na zijn optreden tegen Frankrijk. De aanvoerder zegt weinig te kunnen met kritiek van buitenaf. “Ik weet niet wat voor kritiek er allemaal geleverd is. Ik denk dat het heel duidelijk was dat wij slecht hebben gespeeld. Ik ben de aanvoerder en een van de ervaren jongens, dus dan is het volkomen terecht dat er kritiek komt. Maar goed, ik heb niets aan kritiek van mensen buitenaf. Ik heb meer aan kritiek van mensen binnen het Nederlands elftal, waar we iets mee kunnen.”

Vervolgens krijgt Van Dijk ook de kritiek die Van Basten en Gullit maandagavond leverden tijdens Rondo te horen. “Iedereen mag zijn mening hebben tegenwoordig, dus dat is het geval.” De verdediger van Liverpool denkt dat hij de lat niet onrealistisch hoog heeft gelegd voor zichzelf. “Hoe kan je de lat nou onrealistisch hoog leggen? Hoe kan dat? Voetballer zijn, en dat weten zij als geen ander, gaat met pieken en dalen. Dan moet je hopen dat die dalen niet té diep zijn, maar het is vrij normaal dat je niet altijd constant kan spelen.”

Vervolgens houdt Van Dijk een lang betoog over het maken van fouten als voetballer. “Mensen moeten niet vergeten dat het normaal is dat spelers soms fouten maken, want ook fouten horen bij de voetballerij, dat is heel menselijk. Het gaat erom hoe je er uiteindelijk mee omgaat. Ik probeer elke wedstrijd mijn beste wedstrijd te spelen, maar we moeten ook niet vergeten dat we geen robots zijn. Misschien vergeten mensen dat soms wel eens”, om vervolgens met een lach af te sluiten. “Lang antwoord hè? Ik weet het zelf ook niet eens meer!”