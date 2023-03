Weghorst krijgt na moment met De Ligt weinig vleiende bijnaam in Rondo

Dinsdag, 28 maart 2023 om 00:40

Wout Weghorst kijkt niet met een lekker gevoel terug op de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar (3-0 winst). De spits van Oranje mocht van bondscoach Ronald Koeman de hele wedstrijd blijven staan, maar slaagde er tot zijn frustratie niet in om te scoren. Sterker nog, Weghorst voorkwam vlak voor rust een zeker doelpunt van ploeggenoot Matthijs de Ligt. Het levert de spits van Manchester United een weinig vleiende bijnaam op in Rondo op Ziggo Sport.

Presentator Wytse van der Goot vertelt dat de naam 'Pechhorst' viel in de ruimte waar de analisten van Rondo naar de moeizame interland van Oranje keken. Ruud Gullit moet lachen om de bijnaam. "Vandaag ging Weghorst zelfs ballen tegenhouden", grinnikt de oud-international. "Kijk, dit is goed verdedigd", doelt Gullit op het ongelukkig blokken van de kopbal van De Ligt na een hoekschop.

Gullit vindt Weghorst een apart fenomeen. "Ik kijk altijd op een rare manier naar hem. Ik heb heel veel bewondering voor hem, maar tegelijkertijd denk ik: hij is niet goed genoeg voor Manchester United en Oranje. Zo nu en dan zie je wel mankementen." Weghorst verscheen zelf niet al te vrolijk voor de camera bij ESPN. "Er waren een paar situaties waar ik er dichtbij was, maar steeds net niet. Het is gewoon... gewoon k-u-t", aldus de aanvaller.

Weghorst wil het missen van kansen niet alleen afschuiven op pech. "Pech? Of het alleen pech is... Uiteindelijk is het ook kwaliteit. Daar moet je ook eerlijk over zijn. Je kunt het pech noemen, maar die laatste bal van mij mocht er wel in." Voor Weghorst tellen de drie punten tegen Gibraltar, maar van zijn eigen prestatie had hij meer verwacht. "Als spits weet je dat je in dit soort wedstrijden kunt scoren. Dan mag je ook nog de hele wedstrijd blijven staan, dan wil je het vertrouwen graag terugbetalen. Dat is balen."