Van der Vaart ziet ‘lichtvoetige stylist’ bij Oranje die Hans Kraay niet benoemt

Dinsdag, 28 maart 2023 om 00:02 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:15

Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk zijn niet ontevreden over de invalbeurt van Donyell Malen. De aanvaller van Borussia Dortmund kwam direct na rust van het EK-kwalificatieduel tussen Oranje en Gibraltar (3-0) binnen de lijnen voor Steven Berghuis en zorgde ‘met zijn lichte voetjes’ voor meer dreiging, zo concluderen de analisten voor de camera van de NOS. In gesprek met presentator Jan Joost van Gangelen laat Hans Kraay junior tegelijkertijd bij ESPN weten teleurgesteld te zijn in de voorhoede van het Nederlands elftal.

“Ik vond het best aardig. Vrijdag was het ook al verfrissend eigenlijk”, merkt Van Hooijdonk op bij het bekijken van beelden van Malen. “Met zijn snelheid is hij toch wat doelgerichter dan sommige andere jongens. Vandaag heeft hij toch wel weer dingen laten zien waarvan ik denk: het elftal wordt er toch anders door. Hij is niet zo van het drie keer kappen om een tegenstander uit te spelen. Hij krijgt de bal en dan gaat er gelijk iets gebeuren. Of hij er nou wel of niet langsgaat, het is direct alles of niets. Dus erg positief.”

Van der Vaart is het eens met zijn collega-analist en geeft aan vooral gecharmeerd te zijn van de stijl van Malen. “Het is zo lichtvoetig. Het ziet er zo mooi uit wanneer hij in vorm is, want dan vliegt hij erlangs alsof ze er niet staan. In de eerste aanname straalt hij al zó veel druk uit om naar de tegenstander te gaan. En dan die hele lichte voetjes! Ja, ik vind het mooi om naar te kijken”, besluit de 109-voudig Oranje-international.

Tegelijkertijd is Hans Kraay junior op ESPN niet in staat om positieve punten te vinden bij één van de aanvallers van Oranje. "Ik ben geen aanvaller, maar als ik Weghorst zou zijn en ik scoor niet in deze wedstrijd, dan zou ik doodziek naar huis gaan. Als ik Simons ben en ik scoor niet, dan zou ik doodziek naar huis gaan. Als Wijnaldum zou ik ook doodziek naar huis gaan. Als Berghuis, Gakpo en Malen zou ik ook ziek naar huis gaan. Je moet doelpunten willen maken als je de hele wedstrijd rond de zestien van een kleuterklas speelt”, aldus de kritische analist.