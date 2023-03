Koeman hint op ‘blijvertje’: ‘Qua techniek en positiespel is hij al veel verder’

Maandag, 27 maart 2023 om 23:48 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:57

Ronald Koeman verscheen maandagavond na de 3-0 overwinning tegen Gibraltar met ingehouden woede bij NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg. Koeman beleefde bij zijn rentree als bondscoach van Oranje naar eigen zeggen de moeilijkste week die hij ooit meemaakte in die functie. Nederland kon dat in De Kuip niet wegspoelen tegen de ministaat. "Vanavond heb ik te weinig goals gezien", zegt Koeman.

"Dit zijn niet de leukste wedstrijden om te spelen. We hebben te weinig goals gemaakt. Wij waren veel te slordig op sommige momenten. Vanaf het begin waren we onnauwkeurig en hadden we niet de vorm om tot grote, goede kansen te komen. Het was allemaal heel moeizaam en dat liep parallel met deze week. Oké, er werd veel geblokt, maar met meer scherpte scoren wij veel vaker."

De virusuitbraak en blessuregevallen wierpen een schaduw over de week van Oranje. "Het was onrustig in allerlei opzichten, met afvallers, zieken en ook vanavond konden we niet wisselen wat we wilden wisselen. Hierdoor was het moeizaam om gericht te werken. Ik heb nog niet eerder zo'n week in mijn eerdere bondscoachschap meegemaakt en ik hoop het ook niet meer mee te maken."

"Alles was niet goed. Het spel en resultaat tegen Frankrijk was niet goed, nu winnen we maar dat is logisch... maar alles analyserend was het te weinig." Stekelenburg heeft het gevoel dat Koeman 'geschrokken is van wat hij aantrof' bij zijn terugkeer bij Oranje. "Dat houd ik intern. Het heeft geen zin om namen te noemen. Er is zeker werk aan de winkel. Aspecten als positiespel, balcirculatie, de juiste posities innemen - als buitenspeler of back. Het is mij niet meegevallen. Dat het voetballend beter moet, dat is duidelijk."

Een belangrijk lichtpunt was het debuut van Mats Wieffer, die tegen Gibraltar zijn eerste minuten in het shirt van Oranje maakte. Wieffer lijkt uitstekende papieren te hebben om ook in juni bij de Final Four van de Nations League weer opgeroepen te worden. "Mats heeft vandaag gedaan wat hij kon en hij heeft het deze week ook laten zien tijdens trainingen. Als je het hebt over voetbal, positiespel en functionele techniek, dan is hij al veel verder...", besluit Koeman.