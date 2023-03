Van der Vaart: ‘Ik zat te denken: hij is eigenlijk de enige man in vorm'

Maandag, 27 maart 2023 om 23:29 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:32

Nathan Aké kijkt met gemengde gevoelens terug op het gewonnen EK-kwalificatieduel met Gibraltar (3-0). De linksback van dienst was verantwoordelijk voor twee van de drie treffers en dat leidde tot tevredenheid, al had hij gehoopt als team een nog grotere zege te boeken. Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk zijn in ieder geval onder de indruk van Aké, die in de ogen van de analytici ‘de enige man in vorm’ is.

“Het was een avond zoals we die hadden verwacht”, vertelt Aké voor de camera van de NOS. “We hadden veel de bal en we creëerden veel kansen, maar jammer genoeg hebben we niet heel veel goals gemaakt. Op een andere dag zit het misschien wel weer mee. Je wil gewoon zoveel mogelijk goals maken. Toch blijft het altijd een lastig verhaal als je tegen tien man in de zestien speelt. We gaan richting de zomer weer verder bouwen aan dit Oranje.”

Aké was zowel voor de 2-0 als voor de 3-0 verantwoordelijk. Stiekem hoopte de verdediger van Manchester City zijn eerste hattrick ooit te maken, maar een derde treffer bleef uit. “Het is niet veel vaker gebeurd dat ik twee goals maakte, haha. Waar de spitsen stonden was het erg druk, dus daarom denk ik dat de verdedigers iets meer ruimte kregen. Ik ben uiteraard erg blij met mijn goals. Op een gegeven moment dacht ik: het zou wel mooi zijn de eerste hattrick in mijn carrière. Het mocht helaas niet zo zijn”, besluit Aké.

“Ik zat te denken, hè: hij is eigenlijk de enige die echt in vorm is”, reageert Van der Vaart na het beluisteren van het interview van Aké. “Ik las ook ergens dat hij misschien wat brutaler moet worden. Maar nee, dit is zijn karakter. Kijk wat hij bereikt! Het is geen toeval dat hij twee doelpunten maakt.” Van Hooijdonk sluit zich aan bij zijn collega. “Helemaal mee eens, we zitten op een lijn. We hebben tijdens het WK gezien dat het echt een stille kracht is. Het is een bescheiden jongen en tijdens het WK is hij opgewaardeerd. Hij trekt die geweldige lijn eigenlijk gewoon door”, aldus de analist.