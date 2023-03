Mats Wieffer schrikt van doodschop: ‘Ik dacht dat mijn been gebroken was’

Maandag, 27 maart 2023 om 23:10 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:23

Mats Wieffer verwacht geen blessure over te houden aan zijn debuutinterland tegen Gibraltar (3-0 winst). De middenvelder van Oranje kreeg kort na rust een doodschop te verwerken van Liam Walker, die direct rood kreeg. De enkel van Wieffer klapte dubbel, maar de Feyenoorder verwacht geen schade.

Walker ging bij een duel om de bal vol op de enkel van Wieffer staan. "Dat was een behoorlijke schop", zegt de controleur bij de NOS. "In het begin dacht ik dat ik mijn been brak, want het deed wel aardig veel pijn. Maar daarna ging het gewoon goed." Enkele minuten later werd Wieffer gewisseld. "Het was niet de reden dat ik uitviel, want we hadden van tevoren al afgesproken dat ik rond de zestig minuten zou spelen. Ik voelde het op zich wel een beetje, maar het gaat gewoon goed."

Gibraltar moet verder met tien man, nadat Walker met rood van het veld wordt gestuurd na een flinke overtreding op Wieffer. De Feyenoorder kan gelukkig verder. #nedgib pic.twitter.com/Z4H0iZBqAX — NOS Sport (@NOSsport) March 27, 2023

Wieffer moest de EK-kwalificatiewedstrijd van vrijdag tegen Frankrijk (4-0 verlies) missen vanwege lichte klachten en maakte maandag voor het eerst zijn opwachting voor Oranje. "Voor mij persoonlijk was het vandaag natuurlijk heel mooi. Ik heb ervan genoten, dat zeker. Voor mij was het een heel leuke week om met al deze jongens te spelen. Het is een hele goede groep. Ik werd heel goed opvangen, dat is wel fijn voor mijzelf." Tegen Gibraltar liep het niet bij Oranje. "Je krijgt alle tijd en ruimte. Dat vind ik soms zelfs lastiger dan wanneer je een beetje druk krijgt."

Gibraltar kwam zeer defensief voor de dag. "Dat de tegenstander zo laag (op het veld, red.) staat, dat heb ik nog niet vaak gehad", zegt Wieffer. "We hadden meer goals moeten maken, maar het zat ook niet echt mee in de afronding. Het had allemaal beter gekund, maar uiteindelijk hebben we 3-0 gewonnen. Wat beter had gekund? Sneller van kant wisselen om ze kapot te spelen. Ze stonden natuurlijk heel laag, waardoor het toch vrij lastig werd. Uiteindelijk hadden we gewoon moeite om er doorheen te spelen."