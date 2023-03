De absolute dissonant bij Oranje krijgt na winst op Gibraltar toch een 4

Maandag, 27 maart 2023 om 22:43 • Laatste update: 23:00

Het Nederlands elftal heeft de tweede EK-kwalificatie dan wel met 3-0 van Gibraltar gewonnen, maar reden tot blijdschap was er niet. Het stroperige spel gaf geen vertrouwen voor de toekomst en de blik bij bondscoach Ronald Koeman stond voornamelijk op onweer. In het rapport van Voetbalzone zijn dan ook vier onvoldoendes uitgedeeld.

Spelersrapport Oranje tegen Gibraltar

SPELER CIJFER Jasper Cillessen 6 Denzel Dumfries 7 Matthijs de Ligt 6 Virgil van Dijk 5,5 Nathan Aké 7,5 Mats Wieffer 7 Georginio Wijnaldum 6 Memphis Depay 6 Steven Berghuis 5,5 Wout Weghorst 4 Xavi Simons 5,5 Cody Gakpo 5 Donyell Malen 5,5 Davy Klaassen - Daley Blind - Tyrell Malacia -

De beoordelingen van de spelers van Oranje

Jasper Cillessen: 6

Als keeper van Oranje is er weinig eer te behalen aan een thuiswedstrijd tegen Gibraltar. De inspeelpasses van Cillessen op zijn verdedigers waren goed en verder is er weinig te zeggen over de daden van de Groesbeker. De keepersstrijd zal niet in het voordeel van Cillessen zijn beslist na deze wedstrijd, maar dat was ook niet de verwachting.

Denzel Dumfries: 7

Het Nederlands elftal had ingevingen nodig om de hechte defensie van Gibraltar uit elkaar te spelen en het was uitgerekend Dumfries die met de eerste juiste ingeving kwam. Hij legde een voorzet vanaf rechts op het hoofd van Memphis Depay en ook na rust bereidde Dumfries een doelpunt voor, ditmaal van Aké. Dat de creativiteit van de rechtsback moest komen, zegt veel.

Matthijs de Ligt: 6

De verdediger van Bayern München speelde niet tegen Frankrijk en de ontmoeting met Gibraltar was niet het ideale podium voor De Ligt om zich te laten zien. In aanvallend opzicht had hij wel belangrijk kunnen zijn met zijn kopkracht en een van de kansjes uit de verschillende hoekschoppen had dus wel een doelpunt op mogen leveren.

Virgil van Dijk: 5,5

De taak van Van Dijk was om de restverdediging in de gaten te houden, zodat de eenzame spits van de bezoekers geen poot aan de grond kon krijgen. Dat ging redelijk, maar Van Dijk had een aantal keer wel de mogelijkheid om een pass vooruit te spelen. De captain koos dan helaas voor een balletje breed en dat kwam het aanvallende spel niet ten goede.

Nathan Aké: 7,5

Op het afgelopen WK was Aké centrumverdediger en die rol paste hem perfect. Dat hij als linksback ook prima uit de voeten kan, liet de stopper van Manchester City tegen Frankrijk al zien en ook tegen Gibraltar liet hij zien het offensieve deel ook te beheersen. Aké wist twee keer te scoren en was sowieso de gevaarlijkste 'aanvaller' van Oranje.

Mats Wieffer: 7

Iemand die het nieuws niet gevolgd heeft en gewoon naar de wedstrijd gekeken heeft, zal niet gedacht hebben dat Wieffer debuteerde. Van plankenkoorts had de middenvelder van Feyenoord zeker geen last, want hij eiste ballen op en passte vooral vooruit. De Tukker heeft een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt.

Georginio Wijnaldum: 5,5

Als een van de twee aanvallende middenvelders moest Wijnaldum als aanspeeloptie in het strafschopgebied komen. Daar stond de alleskunner van AS Roma wel vaak, maar in de eerste helft schortte het nog aan de afwerking. Koeman gaf Wijnaldum geen tweede kans na rust, want hij bleef in de kleedkamer achter ten faveure van Cody Gakpo.

Memphis Depay: 6

Pierre van Hooijdonk was in de rust kritisch op Memphis, die in zijn ogen te veel 'de spelverdeler uithing'. Hij kwam inderdaad vaak het middenveld in om ballen op te halen en verspeelde hem net iets te vaak, maar was voor rust ook wel weer belangrijk door de 1-0 in te koppen. De teller liep na rust niet verder op omdat Memphis met een blessure naar de kant moest.

Steven Berghuis: 4,5

De linkervoet van Steven Berghuis verstuurde in De Kuip in de eerste helft minstens tien voorzetten. De meeste daarvan kwamen niet aan bij een aanvaller van Oranje en dat had wel te maken met een gebrek aan precisie bij de Ajacied. Voor de tweede helft koos Koeman dus voor een andere oplossing met Donyell Malen aan de rechterkant.

Wout Weghorst: 4

Op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd werd gezegd dat er 'bezetting in de zestien' moest zijn. Weghorst was daar hoofdverantwoordelijk voor, maar werd gedurende negentig minuten amper bereikt. De kansen die Weghorst kreeg werden op schlemielige wijze gemist en dus was het geen beste beurt voor de aanvaller van Manchester United.

Xavi Simons: 5,5

De samenwerking op links met Aké verliep niet gestroomlijnd. Simons kwam daardoor minder toe aan datgeen waar hij goed in is: beslissende passes geven. In het tweede bedrijf werd de PSV'er in de as gezet en toen ging het wel wat beter. Simons werd vaker in het spel betrokken, maar beslissend kon ook het toptalent in vorm niet zijn.

Cody Gakpo: 5

Koeman schoof met een paar pionnetjes in de rust, zodat Simons in de as kwam te spelen en Gakpo de nieuwe linksbuiten werd. Aan de aanvaller van Liverpool de taak om naar binnen te komen en met zijn rechterbeen gevaar te stichten, maar heel veel kwam er niet van Gakpo vandaan. Zijn twee schoten die de tweede ring in vlogen waren bedroevend.

Donyell Malen: 5,5

De komst van de aanvaller van Borussia Dortmund moest voor meer snelheid en een ander type voorzetten zorgen aan de rechterkant. Aan enthousiasme geen gebrek bij Malen, die alles probeerde, maar het geluk een beetje ontbeerde. De kwaliteit van de voorzetten van Malen waren echter niet veel beter dan die van Berghuis.

Ronald Koeman: 5

De bondscoach van Oranje koos voor de thuiswedstrijd tegen Gibraltar voor een aanvallende opstelling met twee offensief ingestelde middenvelders. Dat pakte echter niet goed uit, wat Koeman met zijn wissels ook probeerde. Na rust kwamen er vijf nieuwe spelers in, die alle vijf ook het verschil niet wisten te maken. Geen best begin aan het tweede tijdperk-Koeman.