Frankrijk wint na raketinslag Pavard en wereldredding Maignan nét van Ierland

Maandag, 27 maart 2023 om 22:39 • Mart van Mourik

Frankrijk heeft ook zijn tweede EK-kwalificatiewedstrijd omgezet in een overwinning. Na de 4-0 zege op Nederland in het eerste duel in Groep B wist de formatie van bondscoach Didier Deschamps ook de ontmoeting met Ierland te winnen: 0-1. Enkele minuten na rust zorgde Benjamin Pavard met een hard schot van buiten de zestien voor het enige doelpunt van de wedstrijd. Voor Ierland was de clash met les Bleus pas de eerste groepswedstrijd.

Bondscoach Deschamps besloot om zijn formatie op enkele plekken te wijzigen ten opzichte van het gewonnen duel met Oranje (4-0). Op de rechtsbackpositie moest Jules Koundé plaatsmaken voor Pavard, terwijl Aurélien Tchouaméni rechts op het middenveld zijn plek af moest staan aan Eduardo Camavinga. Randal Kolo Muani, die tegen Nederland nog invulling gaf aan de spitspositie, verschoof ten koste van Kingsley Coman naar de rechterflank. Daardoor kwam er in de spits ruimte vrij voor Olivier Giroud.

Frankrijk kon in het eerste bedrijf, mede door het disciplinaire verdedigende werk van Ierland, niet overtuigen. Kolo Muani was weliswaar enkele keren dreigend, maar tot acute paniek aan de overzijde leidde zijn aanvalslust zeker niet. Enkele minuten voor het rustsignaal kreeg Antoine Griezmann mogelijk de grootste kans van de eerste helft. De aanvaller knikte rakelings naast de rechterpaal na een voorzet op maat vanaf de flank.

Vijf minuten na de hervatting wist Frankrijk wél een doorbraak te vinden in de Ierse defensie. Na een inspeelpass van Kylian Mbappé kreeg Pavard op de rand van het zestienmetergebied de tijd en ruimte om aan te leggen voor een schot. Hij haalde verwoestend uit en bezorgde zijn ploeg via de onderkant van de lat de 0-1 voorsprong. Halverwege de tweede helft kwam ook invaller Moussa Diaby dicht bij een treffer. Hij plaatste de bal in de linkerbenedenhoek, maar doelman Gavin Bazunu bracht redding. Hoewel Nathan Collins in de slotminuut aan de overzijde nog hoopte raak te koppen, voorkwam doelman Mike Maignan de gelijkmaker.