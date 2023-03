Oranje kan chagrijn met beperkte zege op Gibraltar niet van zich afschudden

Maandag, 27 maart 2023 om 22:39 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:49

Het Nederlands elftal heeft maandagavond een minimale overwinning geboekt in de EK-kwalificatie tegen Gibraltar. Het elftal van Ronald Koeman won dankzij een doelpunt van Memphis Depay en twee van Nathan Aké met 3-0, maar had vooraf op een ruimere score gehoopt. Gibraltar-middenvelder Liam Walker kreeg kort na rust rood voor een grove overtreding op debutant Mats Wieffer, wiens enkel dubbelklapte. Wieffer speelde daarna nog wel enkele minuten door. In de slotfase maakte de in Schoonhoven geboren Niels Hartman zijn debuut voor Gibraltar.

Wieffer debuteerde maandagavond als basisspeler in Oranje. De controlerende middenvelder van Feyenoord bewaakte de balans op een zeer aanvallend middenveld met ook Memphis Depay en Georginio Wijnaldum. Achterin keerden Denzel Dumfries (schorsing) en Matthijs de Ligt (virusinfectie) terug in de basis, terwijl Wout Weghorst een kans kreeg in de punt van de aanval.

Het zeer defensieve Gibraltar slaagde er 23 minuten lang in om een doelpunt van Nederland af te wenden. Xavi Simons liep in de beginfase tweemaal goed in op een voorzet, maar had pech in de afronding. Wieffer schoot vanuit de tweede lijn rakelings naast, waarna Memphis de score met een atypische kopbal uit een voorzet van Dumfries opende: 1-0. Mondjesmaat kwam er nieuw gevaar van Oranje. Wijnaldum zag achtereenvolgens een kopbal en een volley mislukken. Vier minuten voor rust kwam Weghorst plots vrij voor het doel. De spits leek van dichtbij binnen te glijden, maar zag de bal naast eindigen. Simons legde in blessuretijd met het hoofd klaar voor opnieuw Weghorst, die zijn inzet van dichtbij gekeerd zag worden.

Nederland kwam na rust goed uit de kleedkamer en maakte binnen vijf minuten de gewenste tweede treffer. De mee opgestoomde Dumfries was vlak voor het doel niet zelfzuchtig en gaf de bal voor op Aké, die kon binnenkoppen: 2-0. Twee minuten later werd Wieffer bij een duel om de bal vol op de enkel getrapt door Liam Walker, die direct rood kreeg. Wieffer veroorzaakte enige paniek bij zijn medespelers, maar kon na behandeling verder. Enkele minuten later werd de Feyenoorder alsnog gewisseld.

Oranje kon in het restant van de wedstrijd niet enorm overtuigen. De druk op het doel van Gibraltar was aanwezig, maar uitgespeelde kansen, laat staan doelpunten, waren schaars. Weghorst had bij meerdere pogingen pech in de afronding, terwijl Aké een kopbal zag mislukken. Laatstgenoemde scoorde in de 83ste minuut alsnog uit een van richting veranderd afstandsschot: 3-0. Invaller Tyrell Malacia raakte in het restant nog de paal.