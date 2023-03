Wieffer wordt vol geraakt bij smerige overtreding; medespelers raken in paniek

Maandag, 27 maart 2023 om 22:04 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:11

Mats Wieffer heeft het Feyenoord- en Oranje-legioen maandagavond laten schrikken. De controlerende middenvelder werd bij een duel om de bal vol op de enkel getrapt door Gibraltar-speler Liam Walker, die een directe rode kaart kreeg. Het gewricht van Wieffer klapte dubbel en de Feyenoorder schreeuwde het even uit van de pijn. Wieffer leek daarmee enige paniek te veroorzaken bij zijn medespelers. Met name Xavi Simons vroeg nadrukkelijk om snelle verzorging.

Wieffer kon de wedstrijd na behandeling vervolgen, zij het aanvankelijk strompelend. De controleur werd enkele minuten later alsnog gewisseld, mogelijk uit voorzorg. Het zit Feyenoord bepaald niet mee tijdens de interlandperiode. Vrijdag liep Lutsharel Geertruida een hamstringblessure op bij de EK-kwalificatiewedstrijd van Nederland tegen Frankrijk (4-0 verlies), terwijl Oostenrijker Gernot Trauner vrijdagavond tegen Azerbeidzjan (4-1 winst) het veld eveneens vroegtijdig moest verlaten. Waar Trauner momenteel last van heeft is onbekend, maar de verdediger komt maandag in ieder geval niet in actie tegen Estland.