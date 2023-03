Derksen opent Vandaag Inside met vernietigende beoordeling voor Oranje

Maandag, 27 maart 2023 om 21:45 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:26

Johan Derksen is totaal niet onder de indruk van de eerste helft van het Nederlands elftal tegen Gibraltar. De manschappen van Ronald Koeman namen via een kopdoelpunt van Memphis Depay een 1-0 voorsprong in De Kuip, maar hebben verder grote moeite om de nietige tegenstander kapot te spelen. "Het is niet om aan te zien", aldus Derksen bij de opening van Vandaag Inside.

De zeer eentonige wedstrijd in Rotterdam staat bepaald niet bol van spektakel. "Dit kun je de mensen echt niet aandoen", vindt Derksen, die het duel niet eens op tv zou brengen. "Zonde dat het uitgezonden wordt. Het lijkt niet eens op voetbal." Presentator Sam Hagens vervangt Wilfred Genee, wiens zoontje een ongeluk heeft gehad, en vraagt of Derksen dat misschien zegt om kijkers naar SBS6 te trekken. "Nee hoor, ik kan me niet voorstellen dat veel mensen de tweede helft nog blijven kijken."

Ondanks het moeizame verloop verwacht Derksen in de tweede meer doelpunten. "Er loopt een middenvelder boven de veertig naar adem te happen bij Gibraltar. Die kan dat niet meer bijbenen. Ik denk dat het nog wel 5-0 wordt. Het is eigenlijk zonde dat mensen er een kaartje voor moeten kopen, maar er zitten tot mijn verbazing gewoon veertigduizend man. Onbegrijpelijk."

Voor René van der Gijp is het krachtsverschil tussen Nederland en Gibraltar te groot. "Het is veel leuker om naar een wedstrijd te kijken tussen twee gelijkwaardige ploegen. Sparta - FC Utrecht, ik noem maar wat. Maar dit is zo ongelijkwaardig, die mensen kunnen er zo weinig van... Ze kunnen alleen tegenhouden. Dat houden ze vaak wel 45 minuten vol. Die energie hebben ze dan nog. In de tweede helft loopt dat wat terug en dan schiet je er nog wel drie of vier in."