‘Gravenberch clashte twee keer keihard met inmiddels ontslagen Nagelsmann’

Maandag, 27 maart 2023 om 21:01 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:09

Ryan Gravenberch is bepaald niet rouwig om het ontslag van Julian Nagelsmann als trainer van Bayern München, zo meldt Sport1. Gravenberch zou overhoop hebben gelegen met Nagelsmann, die met name ontevreden was over de gebrekkige defensieve arbeid van de twintigjarige middenvelder. De voormalig Ajacied gaat onder Thomas Tuchel, de opvolger van Nagelsmann, voor een nieuwe kans bij Bayern.

De technische leiding van Bayern was afgelopen zomer in zijn nopjes met het binnenhalen van Gravenberch, die een gouden toekomst wordt toegedicht. Eenmaal aangekomen in Beieren boterde het echter niet tussen de middenvelder en Nagelsmann, die eveneens in de zomer begon bij der Rekordmeister. Gravenberch raakte gaandeweg het seizoen steeds verder buiten beeld en kwam in de laatste vijf wedstrijden tot slechts twintig speelminuten.

Nagelsmann maakte Gravenberch enkele harde verwijten: de middenvelder zou te nonchalant zijn en achterin te weinig arbeid verrichten. Bovendien zou hij de balans op het middenveld niet voldoende bewaren. De eerste problemen voor Gravenberch ontstonden medio oktober in de groepsfase van de Champions League tegen Viktoria Plzen (2-4 winst), toen hij in de 56ste minuut inviel bij een 0-4 voorsprong. Met Gravenberch in de ploeg gaf Bayern nog twee doelpunten weg, waar hij door Nagelsmann nadrukkelijk op werd aangekeken.

De inmiddels coach verloor het vertrouwen in Gravenberch als controlerende middenvelder en gebruikte de jongeling sindsdien vrijwel alleen op nummer 10. Gravenberch voelt zich op die plek echter niet senang en wist zijn stempel nauwelijks meer te drukken. De middenvelder werd tot zijn frustratie door toenmalig Oranje-bondscoach Louis van Gaal gepasseerd voor het WK in Qatar.

In januari raakte Gravenberch verder in de verdrukking bij Bayern. De middenvelder sprak met Nagelsmann vooraf af de volledige testwedstrijd tegen Red Bull Salzburg (4-4), waarin Daley Blind zijn officieuze debuut maakte, te gaan spelen. Gravenberch zag echter na een uur spelen het bord met zijn rugnummer tevoorschijn komen. Nagelsmann was des duivels over het nonchalante teruglopen van Gravenberch bij balverlies. Sindsdien startte hij nog slechts twee keer onder Nagelsmann.