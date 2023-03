Koeman maakt buiging voor één speler: ‘Hij heeft deze week indruk gemaakt'

Maandag, 27 maart 2023 om 20:41 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:51

Ronald Koeman heeft tekst en uitleg gegeven bij de opstelling van het Nederlands elftal. Maandagavond speelt Oranje in De Kuip zijn tweede groepswedstrijd van de EK-kwalificatiereeks tegen Gibraltar met vier nieuwe namen ten opzichte van het verloren duel met Frankrijk (4-0). De bondscoach is voorafgaand aan het duel vooral erg positief over debutant Mats Wieffer, die een basisplek krijgt en volgens de keuzeheer een uitstekende trainingsweek achter de rug heeft.

“Het is duidelijk dat we op een hele kleine ruimte spelen, dus je moet ook veel mensen in de zestien hebben”, zo opent de oefenmeester in gesprek met verslaggever Jeroen Stekelenburg voor de camera van de NOS. “Daarom hebben we twee nummers tien en slechts een verdedigende middenvelder opgesteld. Weghorst heb ik opgesteld om bezetting in de zestien te hebben. Bij dit soort wedstrijden verwacht je via de zijkanten door te komen, want daar liggen uiteindelijk de ruimtes. De backs moeten ook mee naar voren, dus dan krijg je de voorzet. Dan moet je altijd minimaal vier en het liefst soms vijf mensen in de zestien hebben. Ook de aansluiting moet goed zijn, zodat ook de tweede bal opgevangen wordt.”

Koeman kiest ervoor om Wieffer te laten debuteren in Oranje. De middenvelder van Feyenoord heeft een uitstekende trainingsweek achter de rug en vervangt Marten de Roon, die tegen Frankrijk nog een basisplek kreeg door het gebrek aan fitheid bij Wieffer. “Ik ben niet eens benieuwd naar Wieffer, want ik weet wat hij kan. Het zal geen verrassing zijn. Hij heeft deze week absoluut indruk gemaakt, anders zou hij vandaag ook niet starten. Hij is fit genoeg om te spelen.”

“We wilden vandaag het sterkste elftal opstellen”, vervolgt Koeman. “Het enige wapen van Gibraltar is normaal de standaardsituatie, dus daarom hebben we vandaag ook veel lengte in het elftal. Daarnaast verwacht ik vandaag veel corners te gaan krijgen, en daar zullen we rendement uit moeten gaan halen. Dan is het altijd prettig om jongens met lengte erbij te hebben. Over de verwachte uitslag wil Koeman overigens geen uitspraken doen: “Eigenlijk kan de score nooit hoog genoeg zijn, maar we moeten eerst maar eens zien de 1-0 te maken.”