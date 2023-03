‘Ajacieden zien in hem dé oplossing links achterin, maar met alle respect...’

Maandag, 27 maart 2023 om 19:50 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:57

Anass Salah-Eddine maakt geen kans om de eerste linksback van Ajax te worden, zo stelt Leon ten Voorde. De journalist van Tubantia heeft zich verbaasd over de uitspraken van Salah-Eddine, die door FC Twente wordt gehuurd van Ajax. "Ik was verrast dat hij opeens zei dat hij bij Ajax voor de linksbackpositie wil gaan, want drie dagen daarvoor sprak ik hem zelf en wilde hij misschien wel bij Twente blijven", zegt Ten Voorde in de podcast De Ballen Verstand.

Salah-Eddine maakte vorige week indruk bij Twente als linkermiddenvelder tegen AZ (2-1 winst). "Ajacieden op social media die helemaal in zak en as zitten vanwege het gemiste kampioenschap zien in Salah-Eddine dan opeens dé oplossing voor de linksbackpositie bij Ajax om het probleem met Owen Wijndal op te lossen. Diezelfde Salah-Eddine zit al het hele seizoen achter linksback Gijs Smal op de bank. Tja, met alle respect, dat is niet de toekomstige linksback van Ajax, als je ambities hebt. Als linksback is hij ook niet heel goed hoor, met name in verdedigend opzicht. Als middenvelder heeft hij absoluut potentie."

In principe keert Salah-Eddine na het seizoen terug in Amsterdam, al bekijkt Twente de optie om de 21-jarige verdediger annex middenvelder over te nemen. "Als Ajax heel opportunistisch is halen ze hem terug, maar als hij verstandig is... Twente is aan het kijken of ze hem kunnen overnemen. Dat kost veel geld, want zo'n jongen heb je niet voor onder een miljoen euro. Dan kom je wel aan een bedrag van anderhalf à twee miljoen euro. Dat is natuurlijk veel geld voor een speler die dit seizoen niet heel veel heeft gespeeld." Salah-Eddine staat op twaalf Eredivisie-duels voor Twente, waarin hij geen goals of assists produceerde.

Ten Voorde sprak Salah-Eddine onlangs dus nog. "Hij zei tegen mij ook: 'Ik wil me niet vastpinnen op één positie.' Dan zie wat een goede wedstrijd tegen AZ en alles wat er daarna rond zo'n jongen gebeurt, toch effect heeft. Dan gaat hij zeggen dat hij terug wil naar Ajax. Hij had beter de opties open kunnen houden, want nu denken de Twente-fans straks: maar je wilde toch zo graag naar Ajax?"