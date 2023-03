Virgil van Dijk wordt genadeloos afgemaakt: ‘Ze moeten hem de band afnemen’

Maandag, 27 maart 2023 om 19:50 • Guy Habets

Gertjan Verbeek heeft in de Sportcast van Omrop Fryslân gehakt gemaakt van Virgil van Dijk. De voormalig trainer vindt dat Van Dijk de aanvoerdersband niet verdient en walgt van sommige uitspraken van de mandekker van Liverpool. Verbeek noemt de captain van Oranje onder meer een 'slapjanus'.

De systeemwissel onder bondscoach Ronald Koeman, die koos voor een 4-3-3-formatie, leidde vooral na de kansloze nederlaag in en tegen Frankrijk (4-0) tot commotie. De wijze waarop Van Dijk daarover praat, is in het verkeerde keelgat geschoten bij Verbeek. "Als ik hem hoor over 4-3-3, dat vind ik toch zo slap", laat de oefenmeester in ruste optekenen. "Toen Van Gaal er was, omarmden ze het 5-3-2-systeem helemaal. Nu is Van Gaal weg en zeggen ze plotseling dat ze zich nooit prettig voelden bij 5-3-2, alleen maar omdat Koeman 4-3-3 wil spelen."

Verbeek verdenkt Van Dijk ervan dat hij alleen maar positief is over de spelwijze omdat hij zo snel mogelijk in een goed blaadje bij zijn nieuwe trainer wil komen. "Straks gaat Koeman naar 5-3-2 en dan zegt Van Dijk in een keer ook weer heel wat anders. Het is een slapjanus eerste klas. Ik zou hem meteen zijn aanvoerdersband afnemen. Of niet dan? Dit is de zittende trainer een vuist in zijn reet steken."

Ook het spel van de verdediger kan Verbeek allerminst bekoren. "Je moet eens kijken hoe hij tegen Frankrijk aan de wedstrijd begint. Elke bal gaat breed, elke keer speelt hij Geertruida de bal in de voeten. Hier, doe jij het maar. Ik hoor Koeman nog zeggen dat ze hadden getraind op het laten inschuiven van de centrale verdediger, die moest het middenveld in. Van Dijk kon zes of zeven keer inschuiven, maar nee, dan speelt hij weer breed op Geertruida. Die debuteert! Goh, wat een goede aanvoerder ben je dan."