Nieuwe beelden laten respectloos gedrag van Messi richting Weghorst zien

Maandag, 27 maart 2023 om 18:56 • Guy Habets

De FIFA heeft een documentaire uitgebracht met unieke beelden van het afgelopen WK in Qatar. In de video, die anderhalf uur duurt, zijn ook nieuwe beelden te zien van het akkefietje tussen Wout Weghorst en Lionel Messi na afloop van de kwartfinale tussen Argentinië en Nederland. De Zuid-Amerikanen, die uiteindelijk wereldkampioen werden, wonnen na strafschoppen en gedroegen zich na afloop niet heel sportief. Dat blijkt ook uit de nieuwe beelden.

Tijdens een interview, dat live op de Argentijnse televisie werd uitgezonden, snauwde Messi de beroemd geworden zin qué mirás, bobo? in de richting van Weghorst. De lange aanvaller stond op een afstandje toe te kijken hoe de ster van de Argentijnen zijn media-verplichtingen deed en hoopte Messi daarna nog te kunnen feliciteren met de overwinning en om een shirt te vragen. De lelijke woorden van de nummer 10 van de wereldkampioen zorgden ervoor dat Weghorst afdroop.

New footage of Messi vs Weghorst in Qatar ?? pic.twitter.com/n5pDwlIDx8 — Voetbaldier (@Voetbaldier98) March 27, 2023

Op de beelden van de FIFA is nu te zien dat Weghorst eerder al op Messi stond te wachten. De aanvaller uit Borne bevond zich in de catacomben van Lusail en hoopte duidelijk contact te maken met Messi. Die liep, samen met 'bodyguard' Rodrigo de Paul, straal langs Weghorst heen. Het tweetal negeerde Weghorst volkomen en dat schoot in het verkeerde keelgat bij de maker van de twee Oranje-goals. Hij deed zijn beklag bij Sergio Agüero, Lisandro Martínez en Lautaro Martínez.

"Ik wilde hem alleen maar de hand schudden, dat is waarom ik stond te wachten", liet Weghorst weten aan het Argentijnse drietal. "Dan doet hij zo tegen mij? Dat is gewoon respectloos." Even later is te zien hoe Weghorst met een kwaad gezicht staat te kijken hoe Messi zijn interviews doet. De beroemd geworden uitspraak is niet meer te zien in de documentaire van de FIFA, die verder laat zien hoe la Albiceleste doorpakte en uiteindelijk ten koste van Frankrijk de wereldtitel voor zich opeiste.