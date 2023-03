‘Koeman is luie, overschatte trainer en mag veters van Van Gaal niet strikken’

Maandag, 27 maart 2023 om 18:31 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:35

Ronald Koeman is volgens Leon ten Voorde een 'luie, overschatte trainer' die niet in de buurt komt bij het niveau van Louis van Gaal en Erik ten Hag. Koeman moet het na een valse start met Oranje in de EK-kwalificatiereeks tegen Frankrijk (4-0 verlies) ontgelden bij de journalist van Tubantia. "Het is de meest overschatte trainer van Nederland", stelt Ten Voorde in de podcast De Ballen Verstand.

"Kijk maar na: hij moest zichzelf in bijna alle interlands in zijn eerste ambtsperiode corrigeren. Ze kwamen bijna altijd achter en dan kwamen er wissels... Uiteindelijk werd het dan nog wel gerepareerd, maar je zag gewoon een patroon. Nee, hij mag nog niet eens de veters van Louis van Gaal en Erik ten Hag strikken. Hij straalt enorm veel autoriteit uit, maar het is op heel weinig gebaseerd. De journalisten vreten uit zijn hand, maar ik vind Koeman een beetje lui." Koeman kwam overigens in zijn eerste termijn als bondscoach elf van de twintig wedstrijden op achterstand, waarvan zeven keer in het eerste kwartier.

Ook bij zijn terugkeer ging het in de beginfase volstrekt verkeerd voor Koeman. Oranje stond in Frankrijk na 21 minuten zelfs al met 3-0 achter. "Ook nu weer: dat je na 33 minuten al moet wisselen (Kenneth Taylor werd vervangen door Wout Weghorst, red.), dat zegt ook wat", aldus Ten Voorde, die vindt dat Oranje zich na het afhaken van diverse steunpilaren had moeten aanpassen.

"Ik zeg niet dat het aan het systeem heeft gelegen, maar na alle pechgevallen afgelopen week had je misschien wel een nuance aan moeten brengen in de speelstijl. Je kunt niet aankomen met dat middenveld dat Koeman opstelde. Georginio Wijnaldum heeft een jaar niet gespeeld, Taylor raakt al het hele jaar geen bal bij Ajax en Marten de Roon is eigenlijk een hele matige speler, maar mag in dienst van Frenkie de Jong bijna altijd spelen. Daar kun je niet mee aankomen tegen Frankrijk..."