Jeremie Frimpong bespreekt interlandopties na harde afwijzing van Koeman

Maandag, 27 maart 2023 om 17:51 • Guy Habets

Jeremie Frimpong zal op korte termijn geen interlands spelen voor een ander land dan Nederland. Dat heeft de rechtsback van Bayer Leverkusen laten weten in gesprek met BILD. De afwijzing van Ronald Koeman, die hem niet in de selectie van Oranje voor de twee EK-kwalificatiewedstrijden opnam en stevige kritiek leverde, bracht Frimpong niet op andere gedachten.

Frimpong maakt tot dusver een prima seizoen door bij Leverkusen. De in Amsterdam geboren rechtervleugelverdediger scoorde in competitieverband al zeven keer en leverde ook nog eens vijf assists af, terwijl hij in Europees verband ook vier treffers van ploeggenoten voorbereidde. Een uitverkiezing voor het Nederlands elftal leverde het echter niet op voor de 22-jarige back. Louis van Gaal nam Frimpong wel op in de WK-selectie, maar omdat de back geen minuut speelde in Qatar, wacht hij nog steeds op zijn debuut.

Uitkomen voor een ander land is derhalve ook nog steeds mogelijk en de Ghanese bond weet dat. Frimpong is meermaals gevraagd om voor het Afrikaanse land uit te komen, maar ook na de afwijzing van Koeman blijft de verdediger bij zijn standpunt. "Ik ben niet bezig met het spelen voor een ander land. Ik denk alleen aan Nederland en ik hoop dat het me lukt om op een dag voor Oranje uit te komen. Daar werk ik heel hard aan."

De woorden van Koeman, die van mening was dat Frimpong niet als rechtsback in een viermansverdediging kan spelen en dat hij verdedigend niet goed genoeg was, zijn aangekomen. "Ik blijf doorgaan en zal aan mijn verdedigende spel gaan werken. Er zijn altijd dingen die je beter kan doen en bij mij zijn dat er ook veel. Ik doe er elke dag alles aan om beter te worden en mijn houding is dan ook niet veranderd. Ik droom ervan om ooit voor het Nederlands elftal te spelen."