Matthijs de Ligt en tien anderen zorgen voor onenigheid in kleedkamer Bayern

Maandag, 27 maart 2023 om 17:19 • Guy Habets

Het ontslag van Julian Nagelsmann bij Bayern München heeft voor tweespalt in de kleedkamer van der Rekordmeister gezorgd. Dat meldt BILD maandagmiddag. De trainer moest enkele dagen geleden het veld ruimen omdat de clubleiding van Bayern 'aan de toekomst moest denken', maar dat leidde tot veel onbegrip. De club uit Beieren zat immers nog in het Duitse bekertoernooi en de Champions League en had nog alle kans op de landstitel. Ook Matthijs de Ligt is niet blij.

Ook binnen de spelersgroep is er onvrede ontstaan over het handelen van de clubleiding. Een aantal spelers zijn het zeer oneens met het ontslag van Nagelsmann en De Ligt is er daar een van. De stopper uit Abcoude vormt samen met Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Benjamin Pavard en Dayot Upamecano een 'kamp' in de kleedkamer. Er zijn echter ook spelers die blij zijn dat Nagelsmann is weggestuurd. Serge Gnabry, Leroy Sané, Manuel Neuer, Jamal Musiala, Sven Ulreich en João Cancelo drongen naar verluidt al aan op het ontslag.

Die twee groepen staan nu lijnrecht tegenover elkaar en dat zorgt voor onenigheid in de kleedkamer, zo schrijft BILD. Thomas Tuchel, de nieuwe trainer van Bayern, krijgt dus een verdeelde selectie ter beschikking en moet zo snel mogelijk voor samenwerking tussen de twee kampen gaan zorgen. Komend weekend staat immer de kraker tegen koploper Borussia Dortmund op het programma, waarin Bayern met een overwinning weer aan kop van de ranglijst komt.

Volgens het Duitse Sky Sport lagen er meerdere redenen ten grondslag aan het ontslag van Nagelsmann. Allereerst valt de sportieve ontwikkeling in de Bundesliga tegen. De club wisselt goede periodes af met mindere en ruim een week geleden werd er nog met 2-1 verloren van Bayer Leverkusen. Ten tweede valt de ontwikkeling van aankopen en talenten tegen, met uitzondering van Jamal Musiala. Sport 1 voegt toe dat de clubleiding teleurgesteld is over de relatief magere speeltijd voor talenten als Ryan Gravenberch, Mathys Tel, Paul Wanner en Arijon Ibrahimovic.