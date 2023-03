Code rood bij Vitesse: KNVB geeft nog 15 dagen voor het proflicentie intrekt

Maandag, 27 maart 2023 om 16:36 • Tom Rofekamp • Laatste update: 16:51

Alle alarmbellen rinkelen bij Vitesse. De KNVB heeft kenbaar gemaakt de proflicentie te zullen intrekken als er voor 11 april geen duidelijkheid is over stadion GelreDome. De Arnhemmers kunnen maar geen akkoord bereiken over een nieuw huurcontract, maar moeten in staat zijn een stadion aan te kunnen wijzen voor komend seizoen. Vitesse hoopt nu met een zogeheten turbospoedbehandeling bij de rechter alsnog in leven te blijven.

Vitesse is al weken in gesprek met stadioneigenaar Nedstede over een nieuw huurcontract. Het oude contract werd al in 2018 opgezegd en de Arnhemmers dachten daarna terug te kunnen vallen op een oude belofte van 'eeuwigdurend speelrecht' door de gemeente Arnhem. Die belofte dateert echter uit 2003, waardoor de rechter twijfelt of deze nog wel bestaat. Vitesse is daardoor nog altijd gebonden aan het oude huurcontract, dat in september 2023 afloopt.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De KNVB eist echter duidelijkheid en wil dat VItesse voor 11 april een nieuw stadion aanwijst. Gebeurt dat niet, wordt de proflicentie nagetrokken, zo melden advocaten van de club aan de Gelderlander. Vitesse besluit daarom tot een zogeheten turbospoedbehandeling, wat dient als hoger beroep na het verlies in het kort geding over het gebruik van GelreDome. Daarin was het vonnis dat Vitesse geen toestemming krijgt om komend seizoen zijn wedstrijden in het stadion af te werken.

Het spoedappel komt op 7 april voor bij het Arnhemse gerechtshof en dat dient voor 11 april uitspraak te hebben gedaan. In het ergste geval betekent het het einde voor de profclub Vitesse. De geel-zwarten spelen al sinds 1989 onafgebroken op het hoogste niveau en komen sindsdien zelden meer in degradatiegevaar. Dit seizoen gaat het echter minder voor de wind: Vitesse staat na 26 speelronden slechts acht punten boven hekkensluiter SC Cambuur.