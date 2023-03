Jong Oranje kan tevreden naar huis; debutant Schendelaar kopieert Jay Gorter

Maandag, 27 maart 2023 om 15:49 • Tom Rofekamp • Laatste update: 17:09

Jong Oranje heeft het trainingskamp in Spanje met een gelijkspel afgesloten. Nadat Jong Noorwegen zaterdag al werd verslagen (3-0), leverde het duel met Jong Tsjechië geen winnaar op: het werd 1-1. Million Manhoef maakte de enige Nederlandse treffer van de middag. Erg Opvallend was dat debutant Jasper Schendelaar een strafschop wist te keren, wat collega Jay Gorter twee dagen eerder ook al deed.

Bondscoach Erwin van de Looi besloot flink te rouleren ten opzichte van het duel met de Noren. Alleen Shurandy Sambo, Jan Paul van Hecke en Anass Salah-Eddine bleven staan; naast Schendelaar en Manhoef waren Mitchell Bakker, Wouter Burger, Dirk Proper, Daniël van Kaam, Joshua Zirkzee en Thijs Dallinga de nieuwe namen. Milan van Ewijk keerde weer terug na een virusinfectie en begon op de bank.

? ???????????????????????????? bij Jong Oranje ?? Na Jay Gorter stopt nu ook Jasper Schendelaar een strafschop! ?? pic.twitter.com/F6mhgrKkRG — ESPN NL (@ESPNnl) March 27, 2023

Na een kwartier spelen deed zich een unieke situatie voor. Manhoef beging buiten beeld van de camera's een overtreding, waarop de Tsjechen een strafschop kregen. Schendelaar keerde de inzet echter, net zoals collega Gorter ook al deed tegen de Noorse leeftijdsgenoten. Manhoef, die overigens net als Schendelaar en Proper in de basis debuteerde, maakte amper twee minuten later zijn fout goed.

De alleskunner van Vitesse kreeg de bal met geluk voor zijn voeten na een voorzet van Van Kaam en schoot onberispelijk raak: 0-1. Dat leek ook eindstand te worden, tot Václav Sejk tien minuten voor tijd anders besliste. Burger liet zich de bal makkelijk ontfutselen door Pavel Sulc, die afleverde bij Sejk. De aanvaller van Jablonec kapte naar binnen en schoot buiten bereik van Schendelaar: 1-1. De eerstvolgende interland van Jong Oranje is er meteen een die ergens om gaat: het duel tegen Jong België is namelijk het eerste op het jeugd-EK in Georgië. Naast België neemt Nederland het daar ook op tegen Jong Portugal en het gastland.