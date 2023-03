VI onthult: KNVB stopte nieuws over Jong Oranje-internationals in de doofpot

Maandag, 27 maart 2023 om 14:56 • Tom Rofekamp

Ook Jong Oranje heeft afgelopen week te maken gehad met een virusuitbraak. Volgens Voetbal International kampte zowel Bjorn Meijer als Milan van Ewijk met ziekte en kon het duo daarom niet meedoen tegen Jong Noorwegen (3-0 winst). De KNVB besloot dit echter voor zich te houden, gezien 'het grote Oranje' ook al meerdere ziektegevallen kende.

Bondscoach Erwin van de Looi trad zaterdag tegen de Noren aan met een opzienbarende basiself. Liefst acht nieuwe namen verschenen aan de aftrap ten opzichte van het vorige duel met Roemenië (0-0) en twee van die namen hadden van andere spelers kunnen zijn. Van Ewijk, die sowieso zou starten, en Meijer ontbraken echter wegens ziekte. Beiden hadden al vanaf donderdag niet mee kunnen trainen, waardoor Shurandy Sambo en Quilindschy Hartman de flanken bestreken tegen Noorwegen.

De KNVB gaf echter geen hoogte van de zieken bij de beloften. Het 'grote' Oranje kampte namelijk ook al met personele problemen. Matthijs de Ligt, Bart Verbruggen, Cody Gakpo, Joey Veerman en Sven Botman moesten allen het trainingskamp verlaten en konden niet meedoen tegen Frankrijk (4-0 nederlaag). De Ligt en Verbruggen sloten zaterdag toch weer aan en zondag voegde ook Gakpo zich weer bij hen. Het trio lijkt zo wel een optie voor het duel met Gibraltar, dat maandagavond op het programma staat.

Ook Van Ewijk lijkt inmiddels weer hersteld. De rechtsback van sc Heerenveen zit op de bank voor het duel met Jong Tsjechië van maandagmiddag. Sambo begint daarin andermaal aan de aftrap. Zowel het duel met de Noren als de Tsjechen is van vriendschappelijke aard. Eind juni staat het jeugd-EK in Georgië op het programma. Daar neemt Nederland het in de poulefase op tegen het gastland, Jong Portugal en Jong België.