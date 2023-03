Van de Looi wijzigt formatie Jong Oranje; acht (!) nieuwe namen

Maandag, 27 maart 2023 om 13:11 • Wessel Antes • Laatste update: 14:30

Jong Oranje speelt om 14.00 uur de tweede oefeninterland van deze interlandperiode. In het Spaanse San Pedro del Pinatar zijn de leeftijdsgenoten van Tsjechië de tegenstander. Bondscoach Erwin van de Looi wijzigt zijn elftal op maar liefst acht plekken. Alleen Jan Paul van Hecke, Shurandy Sambo en Anass Salah-Eddine kunnen net als tegen Jong Noorwegen (3-0 winst) afgelopen zaterdag opnieuw rekenen op een basisplaats. Voorin kiest Van de Looi voor een spitsenduo, bestaande uit Thijs Dallinga en Joshua Zirkzee.

Afgelopen zaterdag speelde Jong Oranje nog in een 4-3-3-formatie, maar maandagmiddag kiest Van de Looi voor een 4-2-2-2-systeem. PEC Zwolle-uitblinker Jasper Schendelaar debuteert onder de lat bij de Nederlandse beloften. Shurandy Sambo is opnieuw de rechtsback van dienst, terwijl Salah-Eddine een linie zakt en als linksback speelt. Van Hecke vormt het centrale duo met Mitchell Bakker, die normaliter als linksback speelt bij zijn club Bayer Leverkusen.

Op het middenveld kiest Van de Looi voor een controlerend blok met Dirk Proper en Wouter Burger. Million Manhoef en Daniël van Kaam moeten vanuit die linie voor de aanvallende impulsen zorgen. Zirkzee en Dallinga staan samen geposteerd als spitsenduo. Opvallend genoeg moet Ian Maatsen opnieuw genoegen nemen met een plek op de bank. De linksback, die het bij Championship-koploper Burnley uitstekend doet, speelde tegen Jong Noorwegen een helft mee als invaller.

Het duel tussen Jong Oranje en Jong Tsjechië is gratis te volgen via het YouTube-kanaal van de KNVB. Afgelopen zaterdag was het elftal van Van de Looi met 3-0 te sterk voor Jong Noorwegen. Crysencio Summerville, Ludovit Reis en een eigen doelpunt bepaalden toen de eindstand. Van 21 juni tot 8 juli dit jaar zal Jong Oranje deelnemen aan het jeugd-EK in Georgië. In de poulefase neemt Nederland het op tegen het gastland, Jong Portugal en Jong België.

Opstelling Jong Oranje: Schendelaar; Sambo, Van Hecke, Bakker, Salah-Eddine; Proper, Burger; Manhoef, Van Kaam; Zirkzee, Dallinga.