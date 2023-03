‘Dani Alves ontpopt zich tot hoofdrolspeler in schimmige gevangenisbusiness’

Maandag, 27 maart 2023 om 11:26 • Tom Rofekamp

Ook binnen de gevangenismuren lijkt Dani Alves de grens op te zoeken. Volgens het Catalaanse ElCaso heeft de Braziliaan een handeltje in door hem gesigneerde wedstrijdshirts opgezet, waar in ieder geval één van zijn mede-gedetineerden van profiteert. Dat zou een nieuwe aanklacht tegen Alves kunnen opleveren, die al verdacht wordt van verkrachting.

De 39-jarige vleugelverdediger zit al sinds januari achter slot en grendel vanwege de verkrachtingszaak. Hij zou eind vorig jaar een 23-jarige vrouw hebben aangerand in een discotheek in Barcelona, de stad waar hij nu ook opgesloten zit. Alves zou het erg moeilijk hebben in de Brians 2-gevangenis en nu, naast het voetballen met medegevangenen, een manier gevonden hebben om de tijd door te komen. ElCaso schrijft namelijk dat hij een centrale rol speelt in een schimmig handelsnetwerk.

Er is een mede-gedetineerde van Alves die toegang heeft tot alle gevangenismodules. Zo ook module 13, waar de vleugelverdediger vastzit. Alves laat hier regelmatig Barcelona-shirts van medegevangenen bezorgen, om deze vervolgens weer gesigneerd mee te geven aan zijn 'handlanger'. Die brengt de shirts dan weer terug bij hun rechtmatige eigenaar, tegen een commissie van bijvoorbeeld een pakje sigaretten.

De gesigneerde shirts worden door de gevangenen naar geliefden opgestuurd om hen blij te maken. Het handeltje van Alves is daarom erg in trek. Mocht echter blijken dat de voetballer er zelf voordeel uit haalt, kan er een nieuwe aanklacht volgen. Hoelang Alves nog achter de tralies moet blijven, is overigens onduidelijk: het onderzoek naar de verkrachting loopt nog. Onlangs werd al een vervroegd vrijlatingsverzoek afgewezen vanwege een hoog vluchtrisico.