Kieft noemt drie vergelijkbare spelers die een voorbeeld zijn voor Simons

Maandag, 27 maart 2023 om 11:15 • Wessel Antes • Laatste update: 11:17

Wim Kieft is niet ontevreden over de persoonlijke prestatie van Xavi Simons tegen Frankrijk (4-0 nederlaag). Dat laat de analist optekenen in zijn wekelijkse column in De Telegraaf. De Amsterdammer vindt dat Simons heeft laten zien dat hij meekan in het hoge tempo op internationaal niveau. Ook stelt Kieft dat de PSV’er niet bang hoeft te zijn dat hij qua fysiek te licht is voor dat niveau.

Simons speelde vrijdagavond 68 minuten mee als linksbuiten in Parijs. Het was pas de tweede interland voor de negentienjarige rechtspoot. Kieft is dan ook onder de indruk van de middenvelder. “Simons liet in een aantal acties met indrukwekkende sprints trouwens zien dat hij de snelheid bezit om internationaal met de Fransen mee te kunnen in het hoge tempo met en zonder de bal, offensief en defensief.” Ajacied Davy Klaassen verving Simons in het tweede bedrijf. Tegen Gibraltar lijkt de PSV’er te starten als ‘10’.

Kieft denkt niet dat het postuur van Simons voor problemen gaat zorgen. “Bij Simons vragen velen zich af of hij door zijn tengere postuur fysiek niet tekort gaat komen om zich internationaal op het hoogste niveau staande te houden. Daar hoeven we niet bang voor te zijn. Je kan gemakkelijk een aantal spelers noemen die met een vergelijkbare fysiek overeind blijven zoals Pedri en Gavi bij FC Barcelona of Bernardo Silva bij Manchester City. Josep Guardiola had vroeger bij FC Barcelona Xavi en Iniesta lopen, ook niet de grootsten.”

Jasper Cillessen

De analist van Veronica Offside neemt het in zijn column ook op voor NEC-keeper Jasper Cillessen, die er bij het tweede doelpunt van de Fransen niet goed uitzag. “Jasper Cillessen ging bij zijn rentree misschien niet vrijuit bij de tweede Franse goal uit een vrije trap; verder deed hij niet veel fout en kon hij weinig doen aan de drie andere tegendoelpunten. Die vrije bal in de achtste minuut typeerde wel het enorme verschil in scherpte tussen Frankrijk en Nederland. Zoals die Fransen erin vlogen toen die bal voor het doel werd geslingerd, als vier krankzinnigen, dat was indrukwekkend", aldus Kieft.