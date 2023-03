‘Ik kan ’Hollandse School niet meer aanhoren, en Koemans attitude evenmin'

Maandag, 27 maart 2023 om 10:44 • Davey de Laat • Laatste update: 10:47

Ronald Waterreus vindt dat het Nederlands elftal geen aanvallers van absolute wereldklasse heeft. Dat schrijft hij maandagochtend in zijn column voor de Limburger. De oud-international zag Oranje er kansloos afgaan tegen Frankrijk vrijdagavond (4-0) en pleit voor een systeemwijziging tegen 'échte tegenstanders'. “Mijn oproep aan Ronald daarom: neem maandagavond ceremonieel afscheid van het 4-3-3-systeem.”

Nederland ontvangt maandagavond Gibraltar in De Kuip en moet winnen om het gat met Frankrijk te verkleinen. Waterreus maakt zich geen zorgen voor het duel, maar kijkt met veel interesse naar het systeem. “We spelen tegen de potpourri aan glazenwassers, automonteurs en kantoormedewerkers. De essentiële vraag is: kiest bondscoach Ronald Koeman opnieuw voor een 4-3-3 formatie? Durft hij het aan om Gibraltar brutaal te verrassen vanaf de flanken?”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De oud-doelman irriteert zich aan de ‘Hollandse School’. “Ik kan die term niet meer horen”, schrijft hij. “De ‘wij passen ons lekker niet aan’-attitude van Koeman evenmin. Ik heb sterk het gevoel dat Ronald wat al te gewillig mee is gesurft op de golf van opportunisten, die eisen dat we na het degelijke tijdperk Louis van Gaal attractief voetbal gaan spelen.” Volgens Waterreus heeft Oranje de spelers er niet voor om ‘gewoon’ van eigen kracht uit te gaan. “De waarheid is echter dat het Nederlands elftal, zonder aanvallende spelers van absolute wereldklasse, niet meer is dan het Vitesse van het internationale topvoetbal.”

De analist, die regelmatig aan tafel zit bij Rondo, vindt dat de bondscoach moet nadenken over een formatiewijziging. “Mijn oproep aan Ronald daarom: neem maandagavond ceremonieel afscheid van het 4-3-3-systeem, speel tegen Gibraltar desnoods met elf aanvallers en zonder keeper. Maar alsjeblieft, laat over een paar maanden, tegen een échte tegenstander als Kroatië, zien dat je geleerd hebt van je kamikaze-keuze tegen Frankrijk.”