Matthijs de Ligt baalt van ‘dure opmerking’: ‘Ik zou het nu wel anders doen’

Maandag, 27 maart 2023 om 09:47 • Wessel Antes • Laatste update: 10:28

Matthijs de Ligt hoopt snel weer basisspeler te worden bij het Nederlands elftal. De 23-jarige verdediger van Bayern München sprak afgelopen dinsdag uitgebreid met De Telegraaf. In het interview ging De Ligt onder meer in op een ‘dure opmerking’, waarna hij zijn basisplaats verloor op het WK in Qatar. Verder vertelt hij blij te zijn met de terugkeer van bondscoach Ronald Koeman en het 4-3-3-systeem.

De Ligt keert maandagavond terug in de selectie van Koeman, nadat hij de wedstrijd tegen Frankrijk (4-0 nederlaag) moest missen vanwege een virusinfectie. Tegen Gibraltar hoopt de veertigvoudig international zich alsnog te bewijzen aan de zestigjarige keuzeheer. Gevraagd naar zijn reactie op de terugkeer van Koeman reageert De Ligt ingetogen. “Gewoon blij. Ik ken hem al uit zijn eerste periode. Daarin heb ik vaak gespeeld en heeft hij me veel vertrouwen gegeven. Daardoor heb ik een goed gevoel bij hem.”

Dat Oranje onder Koeman weer 4-3-3 speelt is voor De Ligt een opluchting. “Dat is het systeem waarin ik ben opgegroeid en waarin ik bij Ajax heb gespeeld. Bij Bayern München spelen we soms met drie en soms met vier verdedigers. Ik kan in beide systemen goed uit de voeten, maar ik denk dat 4-3-3 wel het beste bij me past.” Onder Louis van Gaal speelde Nederland nog met een centraal trio achterin. De Ligt gaf na de openingswedstrijd tegen Senegal (0-2 winst) aan dat Ajacied Jurriën Timber daarvoor misschien geschikter was, waarna hij zijn basisplaats kwijtraakte.

De Ligt baalt ervan hoe het WK voor hem verlopen is. “Dat was achteraf een dure opmerking. Maar spijt? Ik zou het nu wel anders doen, denk ik. Het was in het heetst van de strijd en recht uit het hart, maar het kwam vooral omdat ik mentaal op een andere plek was dan ik nu ben.” Dat heeft ook met de bondscoach te maken zegt De Ligt. “Het was een andere trainer met een andere speelstijl. Alles was gewoon een beetje anders, want vanuit die bondscoach (Van Gaal, red.) heb ik altijd wel wat minder vertrouwen gevoeld.”

Bij Bayern wordt De Ligt weer langzaam de verdediger die hij bij Ajax was, al wil hij nog niet concluderen dat hij in zijn beste vorm ooit verkeert. “Dat vind ik heel moeilijk om over mezelf te zeggen, omdat ik daar niet van hou. Maar als je de wedstrijden in de Bundesliga of het Champions League-duel met PSG bekijkt, kan ik wel aangeven dat ik dát niveau nog nooit eerder in mijn carrière heb aangetikt. Dus in dat opzicht kun je zeggen: de beste vorm ooit. Maar tegelijkertijd besef ik dat ik nog veel beter moet worden.”