Schreuder maakt in interview bekend welke speler hij naar Ajax wilde halen

Maandag, 27 maart 2023 om 09:14 • Wessel Antes • Laatste update: 10:29

Alfred Schreuder heeft afgelopen zomer geprobeerd om Charles De Ketelaere naar Ajax te halen, zo onthult hij in gesprek met Het Nieuwsblad. De vijftigjarige oefenmeester, die eind januari zijn congé kreeg in Amsterdam, is zeer gecharmeerd van de 22-jarige Belg. De Ketelaere had zijn zinnen echter al gezet op een transfer naar AC Milan, dat uiteindelijk 32 miljoen euro betaalde voor zijn diensten. Bij i Rossoneri komt de linkspoot nog niet echt uit de verf.

Schreuder werkte samen met De Ketelaere bij Club Brugge, waar hij te boek stond als een van de grootste Belgische talenten van deze eeuw. Schreuder had zijn pupil dan ook graag meegenomen naar Amsterdam. “Voor mij is zijn beste positie die van tweede spits, ook al kan hij ook op rechts uit de voeten. Hij lijkt wat traag, maar hij is best snel op het veld. Ik heb hem in het begin van het seizoen nog gesproken, toen sprak hij over de grote uitdaging die hem te wachten stond. Ik probeerde hem in de zomer overigens mee naar Ajax te nemen, maar Charles wilde enkel naar Milan.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Ketelaere kent een valse start in Milaan, waar hij het vaak moet doen met een rol als invaller. Tot dusver kwam hij 1.241 officiële speelminuten in actie, verdeeld over 31 optredens. De Ketelaere was pas eenmaal betrokken bij een doelpunt. Eind augustus gaf de elfvoudig international een assist tijdens de 2-0 thuiszege op Bologna. De duurste uitgaande transfer ooit in de Jupiler Pro League is dus nog verre van geslaagd. Onder de kersverse bondscoach Domenico Tedesco moest De Ketelaere vrijdagavond negentig minuten toekijken toen België met 0-3 won op bezoek bij Zweden.

Schreuder verwacht echter wel dat De Ketelaere gaat slagen bij Milan. “Ik weet dat hij al een paar kansen heeft gemist, maar ik weet ook dat Charles weet hoe hij die moet scoren. Hij is ook bijzonder professioneel. Hij doet me wat denken aan Frenkie de Jong: een intelligente kerel die alles opoffert voor het voetbal.” Waar De Jong meer een controleur is, speelt De Ketelaere wat offensiever. Ook kan het jeugdproduct van Club als spits en buitenspeler uit de voeten.